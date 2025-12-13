हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अक्षय खन्ना की वजह से नंबर 1 बन गया बहरीन के रैपर का गाना, जानें क्या खास रिकॉर्ड बना डाला

अक्षय खन्ना की वजह से नंबर 1 बन गया बहरीन के रैपर का गाना, जानें क्या खास रिकॉर्ड बना डाला

Dhurandhar में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के रोल में देखा जा रहा है. फिल्म में उनकी एंट्री सॉन्ग FA9LA की जमकर तारीफ की जा रही है. इसे इतना पसंद किया गया कि ये ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Dec 2025 04:28 PM (IST)
Dhurandhar में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के रोल में देखा जा रहा है. फिल्म में उनकी एंट्री सॉन्ग FA9LA की जमकर तारीफ की जा रही है. इसे इतना पसंद किया गया कि ये ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है.

'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग FA9LA इन दिनों हर जगह छाया हुआ है. सोशल मीडिया पर अब इस सॉन्ग की ही चर्चा हो रही है. बहरीन रैपर फ्लिपराची का ये गाना अब सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी ट्रेंड कर रहा है.

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही इसे लेकर ऑडियंस का क्रेज देखा गया था और अब रिलीज के बाद इसी फिल्म के चर्चे हो रहे हैं.
आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही इसे लेकर ऑडियंस का क्रेज देखा गया था और अब रिलीज के बाद इसी फिल्म के चर्चे हो रहे हैं.
आदित्य धर की इस स्पाई एक्शन फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना को भी देखा गया है. इन सभी के अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चे में हैं वो अक्षय खन्ना है. रहमान डकैत के किरदार में उन्होंने थिएटर्स में अपना जलवा बिखेरा है.
आदित्य धर की इस स्पाई एक्शन फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना को भी देखा गया है. इन सभी के अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चे में हैं वो अक्षय खन्ना है. रहमान डकैत के किरदार में उन्होंने थिएटर्स में अपना जलवा बिखेरा है.
Published at : 13 Dec 2025 04:28 PM (IST)
Akshaye Khanna Dhurandhar FA9LA Flipperachi

