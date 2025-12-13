एक्सप्लोरर
अक्षय खन्ना की वजह से नंबर 1 बन गया बहरीन के रैपर का गाना, जानें क्या खास रिकॉर्ड बना डाला
Dhurandhar में अक्षय खन्ना को रहमान डकैत के रोल में देखा जा रहा है. फिल्म में उनकी एंट्री सॉन्ग FA9LA की जमकर तारीफ की जा रही है. इसे इतना पसंद किया गया कि ये ग्लोबल सेंसेशन बन चुका है.
'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का एंट्री सॉन्ग FA9LA इन दिनों हर जगह छाया हुआ है. सोशल मीडिया पर अब इस सॉन्ग की ही चर्चा हो रही है. बहरीन रैपर फ्लिपराची का ये गाना अब सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी ट्रेंड कर रहा है.
1/7
2/7
Published at : 13 Dec 2025 04:28 PM (IST)
Tags :Akshaye Khanna Dhurandhar FA9LA Flipperachi
बॉलीवुड
7 Photos
अक्षय खन्ना की वजह से नंबर 1 बन गया बहरीन के रैपर का गाना, जानें क्या खास रिकॉर्ड बना डाला
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' के निर्माता आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम हैं बेहद अमीर, नेटवर्थ जान हो जाएंगे दंग
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा की खूबसूरती के दीवाने हुए सिद्धू, तस्वीरें शेयर कर कहा- 'ब्यूटी और ग्रेस का संगम'
बॉलीवुड
7 Photos
करीना कपूर की ये 7 तस्वीरें आते ही हो गईं वायरल, इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में लगीं बेहद खूबसूरत
बॉलीवुड
9 Photos
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ISI के निशाने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, खतरे को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, Z+ सिक्योरिटी मिली हुई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी पर ही क्यों दांव लगाने जा रही BJP? पढ़ें इनसाइड स्टोरी
ओटीटी
'कांतारा चैप्टर 1' बनी OTT पर सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म, इन 9 फिल्मों को भी मिले खूब व्यूज
क्रिकेट
21 करोड़ में बिके कैमरून ग्रीन, लिविंगस्टन को मिले 18.5 करोड़; ऑक्शन में KKR ने खरीदे बड़े सितारे
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion