अक्षय खन्ना की वजह से नंबर 1 बन गया बहरीन के रैपर का गाना, जानें क्या खास रिकॉर्ड बना डाला

आदित्य धर की इस स्पाई एक्शन फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और अक्षय खन्ना को भी देखा गया है. इन सभी के अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चे में हैं वो अक्षय खन्ना है. रहमान डकैत के किरदार में उन्होंने थिएटर्स में अपना जलवा बिखेरा है.