62 की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्रि ने शॉर्ट्स में बिखेरे जलवे, बीच पर दिए गजब के पोज

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड62 की उम्र में मीनाक्षी शेषाद्रि ने शॉर्ट्स में बिखेरे जलवे, बीच पर दिए गजब के पोज

Meenakshi Seshadri Photos: 80 के दशक की एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री हर जगह छाई रहती हैं. उन्होंने अपनी एक्टिंग औक खूबसूरती से हमेशा लोगों का दिल जीता है. इस बार उन्होंने बीच पर जमकर पोज दिए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Dec 2025 01:20 PM (IST)
80 के दशक में मीनाक्षी शेषाद्रि ने अपनी खूबसूरती से लाखों लोगों का दिल जीता है. एक्ट्रेस अब 62 साल की हो गई हैं मगर उनकी खूबसूरती कम नहीं हुई है. एक्ट्रेस ने शॉर्ट्स पहने फोटोशूट करवाया है.

दामिनी एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्रि ने अपने लुक से उैंस को इंप्रेस कर दिया है. उन्हें देखकर हर कोई चौंक रहा है.
62 की उम्र में मीनाक्षी ने बीच पर जबरदस्त पोज दिए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद अपने नए लुक की वीडियो शेयर की है.
Published at : 13 Dec 2025 01:20 PM (IST)
