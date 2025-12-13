एक्सप्लोरर
एनिवर्सरी के बाद एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए विराट-अनुष्का, फोटोज हुई वायरल
Virat Kohli-Anushka Sharma: हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को एनिवर्सरी के बाद एयरपोर्ट स्पॉट किया गया. जहां दिनों काफी कूल अंदाज में नजर आए. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया वायरल हो रही है.
क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, इस दौरान उन्होंने सबका ध्यान खींचा. कैमरे में कैद कपल की ये तस्वीरें अब खूब वायरल हो रही हैं, जिनपर फैंस प्यार लुटा रहे हैं.
Published at : 13 Dec 2025 02:47 PM (IST)
Tags :Anushka Sharma VIRAT KOHLI
