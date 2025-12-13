एक्सप्लोरर
'धुरंधर' बनी सेकेंड सैटरडे सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म, 'पुष्पा 2' से 'गदर 2' तक सबको दी मात
Dhurandhar Second Saturday Collection: 'धुरंधर' थिएटर्स में धुंआधार कमाई कर रही है. सेकंड सैटरडे भी इसकी कमाई में उछाल देखने को मिला. इसने कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. देखें लिस्ट.
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने 5 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक दी. इसके साथ ही लगातार अपने खाते में जबरदस्त कमाई किए जा रही है. सैक्निल्क के अनुसार स्टोरी लिखे जाने तकने अपने सेकंड सैटरडे कलेक्शन में 53 करोड़ रुपए जमा कर लिए और टोटल 292.75 करोड़ बटोर लिए. समय के साथ इसके कलेक्शन में उछाल भी देखा जा सकता है. यहां है उन टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट जिनकी सेकंड सैटरडे कलेक्शन को 'धुरंधर' ने पछाड़ दिया.
Published at : 13 Dec 2025 10:33 PM (IST)
Tags :Ranveer SIngh PUSHPA 2 Dhurandhar
