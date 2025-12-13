हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'धुरंधर' बनी सेकेंड सैटरडे सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म, 'पुष्पा 2' से 'गदर 2' तक सबको दी मात

Dhurandhar Second Saturday Collection: 'धुरंधर' थिएटर्स में धुंआधार कमाई कर रही है. सेकंड सैटरडे भी इसकी कमाई में उछाल देखने को मिला. इसने कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है. देखें लिस्ट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Dec 2025 10:33 PM (IST)
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने 5 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक दी. इसके साथ ही लगातार अपने खाते में जबरदस्त कमाई किए जा रही है. सैक्निल्क के अनुसार स्टोरी लिखे जाने तकने अपने सेकंड सैटरडे कलेक्शन में 53 करोड़ रुपए जमा कर लिए और टोटल 292.75 करोड़ बटोर लिए. समय के साथ इसके कलेक्शन में उछाल भी देखा जा सकता है. यहां है उन टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट जिनकी सेकंड सैटरडे कलेक्शन को 'धुरंधर' ने पछाड़ दिया.

इस लिस्ट में कई फिल्मों का नाम शामिल है जिसका रेकॉर्ड 'धुरंधर' ने तोड़ दिया है. सबसे पहले 'पुष्पा 2' है. अपने सेकंड सैटरडे पर फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 46 करोड़ का कलेक्शन किया था.
वहीं विक्की कौशल की 'छावा' ने अपने खाते में 44 करोड़ रुपए जमा किए. इस हिस्टॉरिकल एक्शन मास्टरपीस का भी सेकंड सैटरडे कलेक्शन 'धुरंधर' के सामने फेल हो गया है.
Published at : 13 Dec 2025 10:33 PM (IST)
