एक्सप्लोरर
'धुरंधर' के निर्माता आदित्य धर की पत्नी हैं बेहद अमीर, नेटवर्थ के मामले में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर देती हैं यामी गौतम
आदित्य धर इन दिनों अपनी फिल्म धुरंधर को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इसी बीच उनकी वाइफ यामी गौतम भी चर्चा में आ गई हैं, जो एक्टिंग से लेकर नेटवर्थ तक में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को मात देती हैं.
आदित्य धर तो बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक हैं ही लेकिन उनकी वाइफ यामी गौतम भी टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. ऐसे में चलिए जानते हैं एक्ट्रेस की लग्जरी लाइफ स्टाइल और नेटवर्थ के बारे में...
1/7
2/7
Published at : 12 Dec 2025 10:20 PM (IST)
Tags :Yami Gautam Aditya Dhar Dhurandhar
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' के निर्माता आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम हैं बेहद अमीर, नेटवर्थ जान हो जाएंगे दंग
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा की खूबसूरती के दीवाने हुए सिद्धू, तस्वीरें शेयर कर कहा- 'ब्यूटी और ग्रेस का संगम'
बॉलीवुड
7 Photos
करीना कपूर की ये 7 तस्वीरें आते ही हो गईं वायरल, इंडो-वेस्टर्न आउटफिट में लगीं बेहद खूबसूरत
बॉलीवुड
9 Photos
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
बॉलीवुड
8 Photos
बिग बॉस ने बदली एक्ट्रेस की किस्मत, इस साल कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्म में आईं नजर
बॉलीवुड
9 Photos
लॉरेन गॉटलिब ने हिंदू रीति-रिवाजों के साथ अपने नए घर में किया गृह प्रवेश, शेयर की तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
'किस किसको प्यार करूं 2' में किसे मिली सबसे ज्यादा फीस, कपिल शर्मा ने वसूली मोटी रकम
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'वे सेब और संतरे की तरह...', संसद में राहुल और प्रियंका की स्पीच पर कांग्रेस सांसद का रिएक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली के कालकाजी में तीन लोगों ने की आत्महत्या, घर में पंखे से लटके मिले शव
इंडिया
'सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा-धमका सकता है', पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों CJI को कहनी पड़ी यह बात?
बॉलीवुड
जब बॉलीवुड ने पर्दे पर उतारे असली गैंगस्टर्स, अक्षय खन्ना से विवेक ओबेरॉय तक दिखें दमदार रोल
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' के निर्माता आदित्य धर की पत्नी यामी गौतम हैं बेहद अमीर, नेटवर्थ जान हो जाएंगे दंग
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा की खूबसूरती के दीवाने हुए सिद्धू, तस्वीरें शेयर कर कहा- 'ब्यूटी और ग्रेस का संगम'
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion