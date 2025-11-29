एक्सप्लोरर
2000 में जीता था मिस वर्ल्ड का खिताब, जानें-क्यों पहली बार फिल्म सेट पर जाकर रोई थीं प्रियंका चोपड़ा
Priyanka Chopra: प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर दुनियाभर में अपनी पहचान बनाई. लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार फिल्म सेट पर जाकर एक्ट्रेस रोई थीं. आइए जानते है क्या थी वजह.
पहले मिस वर्ल्ड का खिताब फिर बॉलीवुड में मुकाम हासिल करना और उसके बाद सीधा टिकट टू हॉलीवुड. हम बात कर रहे हैं प्रियंका चोपड़ा की, जिन्होंने 18 साल की उम्र में देश का नाम रोशन करते हुए 30 नवंबर 2000 को मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. इसके बाद भी अपना करियर बनाने के लिए प्रियंका को बॉलीवुड में संघर्ष करना पड़ा. वहींं बहुत कम लोग जानते हैं कि पहली बार शूटिंग के दौरान प्रियंका सेट पर जानकर रोती थीं.
Published at : 29 Nov 2025 02:31 PM (IST)
