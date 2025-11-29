2000 में जीता था मिस वर्ल्ड का खिताब, जानें-क्यों पहली बार फिल्म सेट पर जाकर रोई थीं प्रियंका चोपड़ा

मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने के बाद साउथ सिनेमा और बॉलीवुड के दरवाजे प्रियंका के लिए खुल गए. साल 2002 में उन्होंने साउथ फिल्म "थमिजन" में विजय के साथ काम किया. बॉलीवुड में कदम एक्ट्रेस ने साल 2003 में फिल्म "द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई" से रखा. बहुत कम लोग जानते हैं कि पहली बार शूटिंग के दौरान प्रियंका सेट पर जानकर रोती थीं, क्योंकि मेकअप मैन उनके चेहरे पर ढेर सारा मेकअप कर देते थे और वो भी खुद को पहचान नहीं पाती थीं.