प्रियंका चोपड़ा से सिमर भाटिया तक एयरपोर्ट पर छाएं सेलेब्स, स्टाइलिश लुक से खींची सबकी नजरें

प्रियंका चोपड़ा से सिमर भाटिया तक एयरपोर्ट पर छाएं सेलेब्स, स्टाइलिश लुक से खींची सबकी नजरें

Bollywood Celebs Airport Look: प्रियंका चोपड़ा से लेकर सिमर भाटिया तक आज एयरपोर्ट पर कई सितारें स्टाइलिश लुक्स में स्पॉट हुए. इस दौरान पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैद भी किया. आइए देखते हैं तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Bollywood Celebs Airport Look: प्रियंका चोपड़ा से लेकर सिमर भाटिया तक आज एयरपोर्ट पर कई सितारें स्टाइलिश लुक्स में स्पॉट हुए. इस दौरान पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैद भी किया. आइए देखते हैं तस्वीरें.

आए दिन एयरपोर्ट पर पैप्स सेलेब्स को स्पॉट करते हैं. अब हाल ही में आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर सितारों का मेला लग गया. प्रियका चोपड़ा से लेकर सिमर भाटिया तक कई सितारें अपने स्टाइलिश अंदाज में एयरपोर्ट पर नजर आए. इनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

1/7
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. इस दौरान एक्ट्रेस काफी कैजुअल लुक में दिखी.
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. इस दौरान एक्ट्रेस काफी कैजुअल लुक में दिखी.
2/7
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रे ट्राउजर और टी शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट कैरी की. साथ ही उन्होंने गॉगल्स और कैप भी लगाई, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रही थीं.
एक्ट्रेस के लुक की बात करें तो उन्होंने ग्रे ट्राउजर और टी शर्ट के साथ ब्लैक जैकेट कैरी की. साथ ही उन्होंने गॉगल्स और कैप भी लगाई, जिसमें वो काफी स्टाइलिश लग रही थीं.
3/7
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.
बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज सुबह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.
4/7
इस दौरान आमिर खान ने ग्रे कलर के ब्लेजर के साथ ब्लैक ट्राउजर पेयर किया था जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहे थे.
इस दौरान आमिर खान ने ग्रे कलर के ब्लेजर के साथ ब्लैक ट्राउजर पेयर किया था जिसमें वो काफी डैशिंग लग रहे थे.
5/7
एक्टर अगस्त्य नंदा भी इस दौरान एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.
एक्टर अगस्त्य नंदा भी इस दौरान एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए.
6/7
जहां वो विंटर लुक में नजर आ आए. उन्होंने डेनिम के साथ ब्लैक हुडी पहनी थी. लुक को कूल बनाने के लिए उन्होंने गॉगल भी लगाया.
जहां वो विंटर लुक में नजर आ आए. उन्होंने डेनिम के साथ ब्लैक हुडी पहनी थी. लुक को कूल बनाने के लिए उन्होंने गॉगल भी लगाया.
7/7
सिमट भाटिया को भी एयरपोर्ट पर पैप्स ने कैमरे में कैद किया. उन्होंने डेनिम और टी-शर्ट पहनी थी जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही थीं.
सिमट भाटिया को भी एयरपोर्ट पर पैप्स ने कैमरे में कैद किया. उन्होंने डेनिम और टी-शर्ट पहनी थी जिसमें वो काफी खूबसूरत दिख रही थीं.
Published at : 10 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Aamir Khan Agastya Nanda Priyanka Chopra Simar Bhatia

