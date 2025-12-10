एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा से सिमर भाटिया तक एयरपोर्ट पर छाएं सेलेब्स, स्टाइलिश लुक से खींची सबकी नजरें
Bollywood Celebs Airport Look: प्रियंका चोपड़ा से लेकर सिमर भाटिया तक आज एयरपोर्ट पर कई सितारें स्टाइलिश लुक्स में स्पॉट हुए. इस दौरान पैप्स ने उन्हें कैमरे में कैद भी किया. आइए देखते हैं तस्वीरें.
आए दिन एयरपोर्ट पर पैप्स सेलेब्स को स्पॉट करते हैं. अब हाल ही में आज सुबह मुंबई एयरपोर्ट पर सितारों का मेला लग गया. प्रियका चोपड़ा से लेकर सिमर भाटिया तक कई सितारें अपने स्टाइलिश अंदाज में एयरपोर्ट पर नजर आए. इनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Published at : 10 Dec 2025 11:26 AM (IST)
