एक्सप्लोरर
(Source: ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
प्रियंका चोपड़ा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'ग्लोबट्रोटर' से 6 साल बाद कमबैक करने जा रहीं देसी गर्ल
Priyanka Chopra Photos: प्रियंका चोपड़ा जल्द ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 'ग्लोबट्रोटर' से वापसी करने वाली हैं. फिल्म से उनकी पहली झलक सामने आ गया है. इस बीच हम आपको उनकी खूबसूरत फोटोज दिखा रहे हैं.
प्रियंका चोपड़ा की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की खबर सुन फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्लैमरल लुक्स से भी चर्चा में रहती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 12 Nov 2025 11:09 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
प्रियंका चोपड़ा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'ग्लोबट्रोटर' से 6 साल बाद कमबैक करने जा रहीं देसी गर्ल
बॉलीवुड
7 Photos
जूही चावला की ये 5 हिट फिल्में ओटीटी पर देख आएगा मजा, बॉक्स ऑफिस पर गाड़ दिए थे झंडे
बॉलीवुड
7 Photos
श्रीदेवी की मौत के बाद क्यों लगे थे बंगले में व्हाइट पर्दे, जानें हैरान करने वाली वजह
बॉलीवुड
7 Photos
70 साल के हुए बोनी कपूर, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी का हाथ थामे नजर आए शिखर पहाड़िया
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
प्रियंका चोपड़ा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'ग्लोबट्रोटर' से 6 साल बाद कमबैक करने जा रहीं देसी गर्ल
बॉलीवुड
7 Photos
जूही चावला की ये 5 हिट फिल्में ओटीटी पर देख आएगा मजा, बॉक्स ऑफिस पर गाड़ दिए थे झंडे
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion