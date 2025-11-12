हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  ABPLIVE पत्रकारों का Exit Poll)
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'ग्लोबट्रोटर' से 6 साल बाद कमबैक करने जा रहीं देसी गर्ल

प्रियंका चोपड़ा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'ग्लोबट्रोटर' से 6 साल बाद कमबैक करने जा रहीं देसी गर्ल

Priyanka Chopra Photos: प्रियंका चोपड़ा जल्द ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 'ग्लोबट्रोटर' से वापसी करने वाली हैं. फिल्म से उनकी पहली झलक सामने आ गया है. इस बीच हम आपको उनकी खूबसूरत फोटोज दिखा रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Nov 2025 11:12 PM (IST)
Priyanka Chopra Photos: प्रियंका चोपड़ा जल्द ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 'ग्लोबट्रोटर' से वापसी करने वाली हैं. फिल्म से उनकी पहली झलक सामने आ गया है. इस बीच हम आपको उनकी खूबसूरत फोटोज दिखा रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की खबर सुन फैंस भी काफी खुश नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने ग्लैमरल लुक्स से भी चर्चा में रहती हैं.

1/10
एस एस राजामौली की फिल्म के जरिए प्रियंका चोपड़ा अब 6 साल बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने वाली हैं. 'ग्लोबट्रॉटर' का आज फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया जिसमें प्रियंका पीली साड़ी में नजर आ रही हैं. फिल्म में उनका रोल मंदाकिनी का होगा.
एस एस राजामौली की फिल्म के जरिए प्रियंका चोपड़ा अब 6 साल बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने वाली हैं. 'ग्लोबट्रॉटर' का आज फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया जिसमें प्रियंका पीली साड़ी में नजर आ रही हैं. फिल्म में उनका रोल मंदाकिनी का होगा.
2/10
फिल्म का फर्स्ट लुक देखकर ये साफ पता चल रहा है कि एक्शन इसमें फुल एक्शन मोड में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा ने इस बिग बजट फिल्म के लिए तगड़ी फीस की भी डिमांड की है.
फिल्म का फर्स्ट लुक देखकर ये साफ पता चल रहा है कि एक्शन इसमें फुल एक्शन मोड में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा ने इस बिग बजट फिल्म के लिए तगड़ी फीस की भी डिमांड की है.
3/10
बॉलीवुड में अपने नाम का सिक्का चलाने के बाद अब हॉलीवुड में भी हसीना अपने टैलेंट से लोगों को इंप्रेस कर रही हैं. देसी गर्ल की वापसी को लेकर उनके फैंस के बीच गजब का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. एस एस राजामौली की इस फिल्म के लिए फैंस के बीच अभी से तगड़ा बज बना हुआ है.
बॉलीवुड में अपने नाम का सिक्का चलाने के बाद अब हॉलीवुड में भी हसीना अपने टैलेंट से लोगों को इंप्रेस कर रही हैं. देसी गर्ल की वापसी को लेकर उनके फैंस के बीच गजब का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. एस एस राजामौली की इस फिल्म के लिए फैंस के बीच अभी से तगड़ा बज बना हुआ है.
4/10
प्रियंका चोपड़ा पिछले 25 सालों से फिल्मी पर्दे पर अपने जबरदस्त अदाकारी का प्रमाण दे रही हैं. साल 2000 में महज 17 साल की उम्र में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया और इसी से उनके बॉलीवुड के रास्ते खुल गए.
प्रियंका चोपड़ा पिछले 25 सालों से फिल्मी पर्दे पर अपने जबरदस्त अदाकारी का प्रमाण दे रही हैं. साल 2000 में महज 17 साल की उम्र में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया और इसी से उनके बॉलीवुड के रास्ते खुल गए.
5/10
एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. बॉलीवुड में अपने परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ हॉलीवुड में भी सब देसी गर्ल अपने कदम जमा चुकी हैं.
एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. बॉलीवुड में अपने परफॉर्मेंस से लोगों के दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ हॉलीवुड में भी सब देसी गर्ल अपने कदम जमा चुकी हैं.
6/10
प्रियंका चोपड़ा ने 2003 में 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद एक्ट्रेस ने अंदाज', 'मुझसे शादी करोगी', 'डॉन 2', 'बाजीराव मस्तानी', 'मैरी कॉम', 'बर्फी', 'द स्काई इस पिंक' और 'कृष 3' जैसी फिल्मों में काम कर हर बार अपनी वर्सेटालिटी साबित की.
प्रियंका चोपड़ा ने 2003 में 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद एक्ट्रेस ने अंदाज', 'मुझसे शादी करोगी', 'डॉन 2', 'बाजीराव मस्तानी', 'मैरी कॉम', 'बर्फी', 'द स्काई इस पिंक' और 'कृष 3' जैसी फिल्मों में काम कर हर बार अपनी वर्सेटालिटी साबित की.
7/10
2021 में रिलीज हुई फिल्म 'द वाइट टाइगर' एक्ट्रेस की आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी. लेकिन इसके पहले ही उन्होंने अपना हॉलीवुड डेब्यू कर किया था. देसी गर्ल ने 2017 में बे वॉच से हॉलीवुड के करियर की शुरुआत की. इस फिल्म में उनके एक्टिंग को खूब सराहा गया.
2021 में रिलीज हुई फिल्म 'द वाइट टाइगर' एक्ट्रेस की आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी. लेकिन इसके पहले ही उन्होंने अपना हॉलीवुड डेब्यू कर किया था. देसी गर्ल ने 2017 में बे वॉच से हॉलीवुड के करियर की शुरुआत की. इस फिल्म में उनके एक्टिंग को खूब सराहा गया.
8/10
लेकिन इसके पहले उन्हें अमरीकन टीवी सीरीज क्वांटिको में देखा गया जो 2015–18 तक प्रसारित हुई. बिना किसी गॉड फादर के प्रियंका चोपड़ा ने अकेले अपने मेहनत और टैलेंट से ग्लोबल लेवल पर ऐसा आयाम अचीव किया है. आज उनकी गिनती हाइएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में होता है.
लेकिन इसके पहले उन्हें अमरीकन टीवी सीरीज क्वांटिको में देखा गया जो 2015–18 तक प्रसारित हुई. बिना किसी गॉड फादर के प्रियंका चोपड़ा ने अकेले अपने मेहनत और टैलेंट से ग्लोबल लेवल पर ऐसा आयाम अचीव किया है. आज उनकी गिनती हाइएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में होता है.
9/10
सोशल मीडिया हो या थिएटर्स फैंस अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की एक झलक को बेकरार रहते हैं. देसी गर्ल अपने स्टाइल और फैशन को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा के 93.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उनके हर एक पोस्ट को बहुत पसंद करते हैं.
सोशल मीडिया हो या थिएटर्स फैंस अपनी फेवरेट एक्ट्रेस की एक झलक को बेकरार रहते हैं. देसी गर्ल अपने स्टाइल और फैशन को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. इंस्टाग्राम पर प्रियंका चोपड़ा के 93.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं जो उनके हर एक पोस्ट को बहुत पसंद करते हैं.
10/10
अब 6 साल बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपने कमबैक के लिए प्रियंका चोपड़ा ने कमर कस ली है. अपने करियर में प्रियंका चोपड़ा ने कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया लेकिन आज ग्लोबल लेवल पर उनकी अलग पहचान है और हर कोई उनके साथ काम करने के लिए बेताब रहता है.
अब 6 साल बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपने कमबैक के लिए प्रियंका चोपड़ा ने कमर कस ली है. अपने करियर में प्रियंका चोपड़ा ने कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया लेकिन आज ग्लोबल लेवल पर उनकी अलग पहचान है और हर कोई उनके साथ काम करने के लिए बेताब रहता है.
Published at : 12 Nov 2025 11:09 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu Priyanka Chopra SS Rajamouli Globetrotter

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: LNJP अस्पताल पहुंचे PM Modi, दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के बाद बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 200 जगहों पर छापेमारी
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टरों की टेरर फाइल में कितने पन्ने बाकी? | Breaking
बॉडी की आंखों में आसू... सनी देओल की खामोशी
Delhi Blast: दिल्ली धमाके में जांच एजेंसियों का एक्शन जारी,कश्मीर में एक और डॉक्टर हिरासत में-सूत्र

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
Axis My India: आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, कैसे बन सकती है महागठबंधन की सरकार? समझें गणित
बिहार
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
अलीनगर सीट: मैथिली ठाकुर जीतेंगी या हार जाएंगी चुनाव? चौंका रहा पत्रकारों का एग्जिट पोल
इंडिया
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
Delhi Blast: जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, मुजम्मिल की बहन भी हुई गिरफ्तार, सामने आया बांग्लादेश कनेक्शन!
क्रिकेट
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
IPL के वो 5 खिलाड़ी, जिन्हे फ्रेंचाइजी ने कभी नहीं किया रिलीज; लिस्ट में वेस्टइंडीज का खिलाड़ी भी शामिल
बॉलीवुड
'मैं कांप रही थीं...', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा का हो गया था ऐसा हाल, आते थे पैनिक अटैक
'मैं कांप रही थीं', शोएब मलिक से तलाक के बाद सानिया मिर्जा को आते थे पैनिक अटैक
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
चार्जर बार-बार खराब हो रहा है? जान लें कहां हो रही है गलती
ट्रेंडिंग
भारतीय रेल ने शेयर किया ऑप्टिकल इल्यूजन! पढ़ते ही लोग बोलने लगे वंदे मातरम, क्या आपको दिखा?
भारतीय रेल ने शेयर किया ऑप्टिकल इल्यूजन! पढ़ते ही लोग बोलने लगे वंदे मातरम, क्या आपको दिखा?
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget