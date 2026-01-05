दीपिका पादुकोण का खाने से प्यार किसी से छुपा नहीं है. कई इंटरव्यूज़ में वो इस बात को खुलकर स्वीकार कर चुकी हैं. कपिल शर्मा के शो में भी उन्होंने बताया था कि उन्हें केले के चिप्स जैसे टेस्टी स्नैक्स खाना पसंद है. वहीं Curly Tales को दिए इंटरव्यू में दीपिका ने चीज और चिली वाली रेसिपी के लिए अपनी पसंद जाहिर की थी. इसके अलावा कॉफी विद करण में आलिया भट्ट के साथ बातचीत के दौरान यह भी सामने आया कि दीपिका को फ्रेंच फ्राइज भी खूब पसंद हैं.