40 की उम्र में भी कैसे इतनी फिट और खूबसूरत हैं दीपिका पादुकोण? जानें- एक्ट्रेस का कंप्लीट डाइट प्लान

40 की उम्र में भी कैसे इतनी फिट और खूबसूरत हैं दीपिका पादुकोण? जानें- एक्ट्रेस का कंप्लीट डाइट प्लान

Deepika Padukone Fitness Secret: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. एक्ट्रेस 40 साल की हो गई है, लेकिन वो आज भी बेहद फिट है. आइए जानते है उनकी फिटनेस का राज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Deepika Padukone Fitness Secret: एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. एक्ट्रेस 40 साल की हो गई है, लेकिन वो आज भी बेहद फिट है. आइए जानते है उनकी फिटनेस का राज.

सिनेमा की खूबसूरत शांतिप्रिया, फिल्मों के लिए सच्ची मस्तानी, और सबको नैना से प्यार कराने वाली दीपिका पादुकोण आज अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. हर साल के साथ दीपिका ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग में, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में भी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है. अपनी दमदार राय और शानदार अभिनय के साथ-साथ वो अपनी फिटनेस से भी लोगों को खूब इंस्पायर करती हैं. 40 की उम्र में भी दीपिका पूरी तरह फिट और एनर्जेटिक हैंय इसी बीच आइए जानते हैं कि फिट रहने के लिए दीपिका किन फिटनेस मंत्रों को फॉलो करती हैं.

दीपिका पादुकोण का खाने से प्यार किसी से छुपा नहीं है. कई इंटरव्यूज़ में वो इस बात को खुलकर स्वीकार कर चुकी हैं. कपिल शर्मा के शो में भी उन्होंने बताया था कि उन्हें केले के चिप्स जैसे टेस्टी स्नैक्स खाना पसंद है. वहीं Curly Tales को दिए इंटरव्यू में दीपिका ने चीज और चिली वाली रेसिपी के लिए अपनी पसंद जाहिर की थी. इसके अलावा कॉफी विद करण में आलिया भट्ट के साथ बातचीत के दौरान यह भी सामने आया कि दीपिका को फ्रेंच फ्राइज भी खूब पसंद हैं.
दीपिका पादुकोण का खाने से प्यार किसी से छुपा नहीं है. कई इंटरव्यूज़ में वो इस बात को खुलकर स्वीकार कर चुकी हैं. कपिल शर्मा के शो में भी उन्होंने बताया था कि उन्हें केले के चिप्स जैसे टेस्टी स्नैक्स खाना पसंद है. वहीं Curly Tales को दिए इंटरव्यू में दीपिका ने चीज और चिली वाली रेसिपी के लिए अपनी पसंद जाहिर की थी. इसके अलावा कॉफी विद करण में आलिया भट्ट के साथ बातचीत के दौरान यह भी सामने आया कि दीपिका को फ्रेंच फ्राइज भी खूब पसंद हैं.
हालांकि, इतना सब पसंद करने के बावजूद दीपिका यह अच्छी तरह समझती हैं कि हर चीज़ सही मात्रा में खाना जरूरी है और बैलेंस बनाए रखना सबसे अहम है. यही वजह है कि वह क्रैश डाइट या ऐसे मील प्लान्स से दूर रहती हैं, जिन्हें लंबे समय तक फॉलो करना मुश्किल हो.
हालांकि, इतना सब पसंद करने के बावजूद दीपिका यह अच्छी तरह समझती हैं कि हर चीज़ सही मात्रा में खाना जरूरी है और बैलेंस बनाए रखना सबसे अहम है. यही वजह है कि वह क्रैश डाइट या ऐसे मील प्लान्स से दूर रहती हैं, जिन्हें लंबे समय तक फॉलो करना मुश्किल हो.
Published at : 05 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Deepika Padukone Birthday Special

बॉलीवुड फोटो गैलरी

