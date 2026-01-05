हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नए साल में शनाया कपूर ले रही हैं जंगल सफारी के मजे, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'प्रिटी गर्ल'

नए साल में शनाया कपूर ले रही हैं जंगल सफारी के मजे, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'प्रिटी गर्ल'

Jungle Safari: साल 2026 में कई बॉलीवुड स्टार्स छुट्टियां एन्जॉय करते दिखे हैं. ऐसे में शनाया कपूर कैसे पीछे रह सकती हैं. हाल ही में शनाया कपूर ने भी छुट्टियों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jan 2026 01:31 PM (IST)
Jungle Safari: साल 2026 में कई बॉलीवुड स्टार्स छुट्टियां एन्जॉय करते दिखे हैं. ऐसे में शनाया कपूर कैसे पीछे रह सकती हैं. हाल ही में शनाया कपूर ने भी छुट्टियों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर किया.

बॉलीवुड की उभरती अभिनेत्री शनाया कपूर नए साल 2026 की शुरुआत अपने वीकेंड वेकेशन के साथ कर रही हैं. फिलहाल वह जंगल सफारी का पूरा मजा ले रही हैं जहां वो लायन्स और एलीफेंट्स जैसे जीवों को करीब से देख रही हैं और जंगल में कैंपिंग का आनंद ले रही हैं. शनाया की ये छुट्टियां उन्हें काम के तनाव से दूर प्रकृति के करीब और पूरी तरह खुशमिजाज बना रही हैं.

1/8
बॉलीवुड की उभरती एक्ट्रेस शनाया कपूर फिलहाल अपनी छुट्टियों का पूरा मजा ले रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उनका जंगल सफारी का अनुभव देखा जा सकता है.
बॉलीवुड की उभरती एक्ट्रेस शनाया कपूर फिलहाल अपनी छुट्टियों का पूरा मजा ले रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक नया पोस्ट शेयर किया है. जिसमें उनका जंगल सफारी का अनुभव देखा जा सकता है.
2/8
शनाया ने पोस्ट में लिखा है, 'पिंच मी!!!! हाकुना माटाटा.. हैप्पी 2026!'. उनका ये कैप्शन उनके खुशी और रोमांच को दिखाता है. ‘हाकुना माटाटा’ का मतलब है कोई चिंता नहीं, और ये दिखाता है कि शनाया इस सफर में पूरी तरह रिलैक्स और खुश हैं.
शनाया ने पोस्ट में लिखा है, 'पिंच मी!!!! हाकुना माटाटा.. हैप्पी 2026!'. उनका ये कैप्शन उनके खुशी और रोमांच को दिखाता है. ‘हाकुना माटाटा’ का मतलब है कोई चिंता नहीं, और ये दिखाता है कि शनाया इस सफर में पूरी तरह रिलैक्स और खुश हैं.
Published at : 05 Jan 2026 01:31 PM (IST)
Shanaya Kapoor Jungle Safari Bollywood

