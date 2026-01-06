तलाक के बीच वायरल हुआ माही विज का ये वीडियो, सोशल मीडिया यूजर्स ने कह दी ऐसी बात

माही विज और जय भानुशाली टीवी के फेवरेट कपल में से एक थे. जबसे इन्होंने अलग होने की घोषणा की है, फैंस का दिल टूट चुका है. वहीं, अब तलाक की खबरों के बीच माही का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. उनकी वीडियो पर फैंस जमकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं. कोई एक्ट्रेस की तारीफ कर रहा है तो कोई उन्हें ट्रोल करने से नहीं चूक रहा है.

इतना ही नहीं कुछ ने तो माही और जय के रिश्ते पर सवाल तक खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि इसी वजह से जय की आपके साथ नहीं बनती. तलाक की घोषणा के बाद माही का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने शो सेहर होने को है के को-स्टार्स के संग दिखाई दे रही हैं.

माही की वीडियो पर कॉमेंट्स कर रहे फैंस

माही का अंदाज देख कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि इसी वजह से जय संग उनके रिश्ते में दरार आई है. वीडियो में माही धुरंधर के मोस्ट वायरल सॉन्ग FA9LA पर थिरकती हुई दिखाई दे रही हैं. माही का वीडियो सामने आते ही लोगों ने कॉमेंट की बरसात करनी शुरू कर दी है.

वीडियो देख कुछ लोग माही के डांस की तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा,'अच्छा प्रयास' एक ने लिखा,'माशाल्लाह हमारी नकुशा'. वहीं एक यूजर ने उनके सीरियल की तारीफ की. लेकिन, इसी बीच एक यूजर ने कुछ ऐसा लिखा, जो माही और जय के रिश्ते में आई दरार से जुड़ा था.

View this post on Instagram A post shared by Vaquar Shaikh (@imvaquarshaikh)

एक यूजर ने लिखा,'यही कारण है कि जय की आपके साथ नहीं बनती है..पहले अपने घर और परिवार की देखभाल करें और फिर कोई दोस्ती आती है..आपका तथाकथित सबसे अच्छा दोस्त फायदा उठाने और परिवारों को तोड़ने के लिए है..' यूजर के इस कॉमेंट को उनकी पर्सनल लाइफ से जोड़कर देखा जाने लगा है. आपको बता दें माही और जय के रिश्ते में कड़वाहट की खबरें पिछले काफी वक्त से आ से आ रही थी. लेकिन, 4 जनवरी 2026 को कपल ने अलगाव की खबरों को ऑफिशियल कर दिया.









