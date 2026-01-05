एक्सप्लोरर
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
Zeba Bakhtiar Beautiful Pics: सिंगर अदनान सामी की एक्स वाइफ जेबा बख्तियार ने कभी अपनी अदाओं से हर किसी को अपना कायल कर लिया था. पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली ये हसीना बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं.
जेबा बख्तियार ने 1991 की फिल्म हिना से भारत में खूब पॉपुलैरिटी कमाई. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दिग्गज एक्ट्रेस ने कभी सिंगर अदनान सामी से शादी रचाई थी. एक दौर में आम लोग ही नहीं, बॉलीवुड एक्टर जावेद जाफरी भी उनके फैन हो गए थे और उनसे शादी भी कर ली थी.
1/10
2/10
Published at : 05 Jan 2026 08:12 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
बॉलीवुड
7 Photos
'टॉक्सिक' ही नहीं इन बॉलीवुड फिल्मों में भी कई हसीनाओं ने दिखाया था जलवा, हिला डाला था बॉक्स ऑफिस
बॉलीवुड
9 Photos
दीपिका पादुकोण का बर्थडे सेलिब्रेशन, वनपीस ड्रेस में ढाया कहर, खूबसूरती के कायल हुए फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
नए साल पर पहाड़ों में बेटे और पत्नी संग क्वालिटी टाइम बिता रहे विक्रांत मैसी, तस्वीरें की शेयर
बॉलीवुड
8 Photos
नए साल में शनाया कपूर ले रही हैं जंगल सफारी के मजे, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'प्रिटी गर्ल'
बॉलीवुड
9 Photos
गुरुद्वारे में गाकर शुरू किया करियर, आज हैं टॉप पंजाबी एक्टर, दिलजीत दोसांझ आज हैं करोड़ों के मालिक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
PM मोदी और आडवाणी की तारीफ से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव तक, क्या बोले शशि थरूर?
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
बॉलीवुड
7 Photos
'टॉक्सिक' ही नहीं इन बॉलीवुड फिल्मों में भी कई हसीनाओं ने दिखाया था जलवा, हिला डाला था बॉक्स ऑफिस