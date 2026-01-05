एक्सप्लोरर
दीपिका पादुकोण का बर्थडे सेलिब्रेशन, वनपीस ड्रेस में ढाया कहर, खूबसूरती के कायल हुए फैंस
Deepika Padukone Birthday: दीपिका पादुकोण ने 40वां जन्मदिन असली तारीख से पहले फैंस के साथ मनाया. न्यूयॉर्क जाने से पहले उन्होंने केक काटा. फैंस से मिलीं और ‘ओम शांति ओम’ के गाने पर जश्न मनाया.
बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने 40वें जन्मदिन को इस बार बेहद खास अंदाज में मनाया. असली तारीख से पहले और न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले उन्होंने फैंस के साथ समय बिताया, केक काटा और अपनी पहली हिट फिल्म ‘ओम शांति ओम’ के गाने पर जश्न मनाकर सभी का दिल भी जीत लिया है.
