दीपिका पादुकोण का बर्थडे सेलिब्रेशन, वनपीस ड्रेस में ढाया कहर, खूबसूरती के कायल हुए फैंस

दीपिका पादुकोण का बर्थडे सेलिब्रेशन, वनपीस ड्रेस में ढाया कहर, खूबसूरती के कायल हुए फैंस

Deepika Padukone Birthday: दीपिका पादुकोण ने 40वां जन्मदिन असली तारीख से पहले फैंस के साथ मनाया. न्यूयॉर्क जाने से पहले उन्होंने केक काटा. फैंस से मिलीं और ‘ओम शांति ओम’ के गाने पर जश्न मनाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jan 2026 02:48 PM (IST)
Deepika Padukone Birthday: दीपिका पादुकोण ने 40वां जन्मदिन असली तारीख से पहले फैंस के साथ मनाया. न्यूयॉर्क जाने से पहले उन्होंने केक काटा. फैंस से मिलीं और ‘ओम शांति ओम’ के गाने पर जश्न मनाया.

बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने 40वें जन्मदिन को इस बार बेहद खास अंदाज में मनाया. असली तारीख से पहले और न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले उन्होंने फैंस के साथ समय बिताया, केक काटा और अपनी पहली हिट फिल्म 'ओम शांति ओम' के गाने पर जश्न मनाकर सभी का दिल भी जीत लिया है.

1/9
बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने अपना 40वां जन्मदिन अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट किया. आपको बता दें एक्ट्रेस का बर्थडे आज यानी 5 जनवरी को है. न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले एक्ट्रेस ने फैंस से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर जन्मदिन का केक काटा. इस खास मौके के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोगों का दिल जीत रहे हैं.
बॉलीवुड स्टार दीपिका पादुकोण ने अपना 40वां जन्मदिन अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट किया. आपको बता दें एक्ट्रेस का बर्थडे आज यानी 5 जनवरी को है. न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले एक्ट्रेस ने फैंस से मुलाकात की और उनके साथ मिलकर जन्मदिन का केक काटा. इस खास मौके के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और लोगों का दिल जीत रहे हैं.
2/9
करीब दो दशकों से भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना चुकी दीपिका ने अपने इस खास पड़ाव को फैंस के बीच रहकर मनाने का फैसला किया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दीपिका केक काटती नजर आ रही हैं जबकि उनके फैंस उनकी पहली बड़ी फिल्म 'ओम शांति ओम' के मशहूर गाने 'आंखों में तेरी' को गुनगुना रहे हैं. इस दौरान माहौल काफी भावुक और यादगार नजर आया.
करीब दो दशकों से भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बना चुकी दीपिका ने अपने इस खास पड़ाव को फैंस के बीच रहकर मनाने का फैसला किया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दीपिका केक काटती नजर आ रही हैं जबकि उनके फैंस उनकी पहली बड़ी फिल्म ‘ओम शांति ओम’ के मशहूर गाने ‘आंखों में तेरी’ को गुनगुना रहे हैं. इस दौरान माहौल काफी भावुक और यादगार नजर आया.
Published at : 05 Jan 2026 02:48 PM (IST)
Deepika Padukone Om Shanti Om Bollywood

Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
