किताबी दुनिया से कानूनी लड़ाई तक, दिल्ली दंगा केस में छात्र नेताओं की पढ़ाई पर नजर

साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपी बनाए गए उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान समेत पांच आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है.

दिल्ली दंगों के इस केस को देश के सबसे संवेदनशील मामलों में गिना जाता है. साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में कई लोगों की जान गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे. इस मामले में पुलिस ने कई लोगों पर साजिश रचने और हिंसा भड़काने के आरोप लगाए थे. इन्हीं आरोपों के आधार पर कुछ छात्र नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था.

अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई करते हुए साफ किया है कि कुछ आरोपियों के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और इस स्तर पर उन्हें राहत नहीं दी जा सकती. वहीं कुछ अन्य आरोपियों को सशर्त जमानत दी गई है, यानी उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा.

उमर खालिद पर क्या हैं आरोप?

उमर खालिद एक छात्र नेता के रूप में पहचाने जाता रहा है. वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू से जुड़े रहे हैं. उमर खालिद जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर थे और डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन से भी जुड़े रहे. इससे पहले उनका नाम जेएनयू देशद्रोह मामले में भी सामने आ चुका है. दिल्ली दंगा केस में पुलिस का आरोप है कि उमर खालिद ने हिंसा से पहले भड़काऊ भाषण दिए और साजिश का हिस्सा रहे. इन्हीं आरोपों के चलते उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट का मानना है कि इस मामले में अभी गहन जांच और सुनवाई की जरूरत है.

उमर खालिद की पढ़ाई-लिखाई

उमर खालिद पढ़ाई में अच्छा माना जाता रहा है. उमर ने इतिहास में उच्च शिक्षा हासिल की है. जेएनयू में रहते हुए वह छात्र राजनीति में काफी सक्रिय हुआ. पढ़ाई के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी राय अक्सर चर्चा में रहती थी.

शरजील इमाम का सफर

शरजील इमाम का नाम भी इस केस में प्रमुख आरोपियों में शामिल है. शरजील इमाम ने अपनी पढ़ाई का सफर विज्ञान से शुरू किया था. आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की डिग्री हासिल की. इसके बाद इतिहास और राजनीति जैसे विषयों में रुचि ली और जेएनयू से आधुनिक इतिहास में पीएचडी करने लगा. दिल्ली दंगों से पहले दिए गए कुछ भाषणों के कारण शरजील इमाम पर भी हिंसा भड़काने के आरोप लगे. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.

गुलफिशा फातिमा को मिली राहत

इस मामले में गुलफिशा फातिमा को सशर्त जमानत मिली है. गुलफिशा एक पढ़ी-लिखी छात्रा और सामाजिक कार्यकर्ता रही है. जिसने गाजियाबाद के एक संस्थान से एमबीए किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से उर्दू में एमए की पढ़ाई की है. गुलफिशा को रेडियो जॉकी की ट्रेनिंग भी मिली थी और वह आगे चलकर शिक्षक बनना चाहती थी. नागरिकता कानून के विरोध में हुए आंदोलनों में उनकी सक्रिय भूमिका रही थी. साल 2020 में उन्हें दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

मीरान हैदर और अन्य

मीरान हैदर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पीएचडी छात्र रहा है. जिसे अप्रैल 2020 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था. पुलिस का आरोप था कि वह दंगों की साजिश में शामिल थे. अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिली है.

शिफा उर रहमान की बात करें तो वर्ष 2002 में नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की. वहीं, शादाब अहमद ने कंप्यूटर क्षेत्र में अपनी पढ़ाई पूरी की है और वह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस (बीसीए) स्नातक हैं. जिन्हें जमानत मिली है उन्हें शर्तों का पालन करना होगा.

