दुबई में वेकेशन मना रहीं सुहाना खान, स्टाइलिश लुक्स में शेयर की गॉर्जियस तस्वीरें
Suhana Khan Vacation Pics: सुहाना खान ने अपने दुबई वेकेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस का स्टाइलिश अवतार देखने को मिला जिनपर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं.
बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना खान ने नया साल दुबई में अपने परिवार के साथ मनाया. जिसकी झलक हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक बार फिर सुहाना का स्टालिश लुक देखने को मिला है.
Published at : 05 Jan 2026 11:32 PM (IST)
Tags :Suhana Khan Shah Rukh Khan Gauri Khan
