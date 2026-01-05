हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदुबई में वेकेशन मना रहीं सुहाना खान, स्टाइलिश लुक्स में शेयर की गॉर्जियस तस्वीरें

दुबई में वेकेशन मना रहीं सुहाना खान, स्टाइलिश लुक्स में शेयर की गॉर्जियस तस्वीरें

Suhana Khan Vacation Pics: सुहाना खान ने अपने दुबई वेकेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस का स्टाइलिश अवतार देखने को मिला जिनपर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jan 2026 11:36 PM (IST)
Suhana Khan Vacation Pics: सुहाना खान ने अपने दुबई वेकेशन की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इनमें एक्ट्रेस का स्टाइलिश अवतार देखने को मिला जिनपर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं.

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना खान ने नया साल दुबई में अपने परिवार के साथ मनाया. जिसकी झलक हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में एक बार फिर सुहाना का स्टालिश लुक देखने को मिला है.

1/6
सुहाना खान ने अपनी ये फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीर में वो समुद्र के किनारे कभी खड़ी होकर तो कभी बैठ कर कैमरे के लिए पोज दे रही हैं.
सुहाना खान ने अपनी ये फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीर में वो समुद्र के किनारे कभी खड़ी होकर तो कभी बैठ कर कैमरे के लिए पोज दे रही हैं.
2/6
सुहाना ने अपनी पोस्ट में अपनी सोलो तस्वीरें और कजिन आलिया चिब्बा के साथ कुछ बेहतरीन कैन्डिड मोमेंट्स भी शेयर किए हैं.
सुहाना ने अपनी पोस्ट में अपनी सोलो तस्वीरें और कजिन आलिया चिब्बा के साथ कुछ बेहतरीन कैन्डिड मोमेंट्स भी शेयर किए हैं.
Published at : 05 Jan 2026 11:32 PM (IST)
Tags :
Suhana Khan Shah Rukh Khan Gauri Khan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

