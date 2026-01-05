एक्सप्लोरर
कौन हैं तारा भानुशाली? जय भानुशाली और माही विज की बेटी बन चुकी हैं सोशल मीडिया स्टार
Who Is Tara Bhanushali: जय भानुशाली और माही विज की बेटी तारा भानुशाली सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं. क्यूट अंदाज के चलते तारा को लोगों का खूब प्यार मिलता है. उनके वीडियो आए दिन वायरल होते रहते हैं.
टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर जय भानुशाली और एक्ट्रेस माही विज की बेटी तारा भानुशाली आज सोशल मीडिया पर किसी स्टार से कम नहीं हैं. कम उम्र में ही अपनी मासूम मुस्कान और क्यूट अंदाज से तारा ने लोगों का दिल जीत लिया है. उनके वीडियो और रील्स आए दिन वायरल होते रहते हैं जिन पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं.
