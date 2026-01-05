हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडReliance Foundation Day: गर्लफ्रेंड का हाथ थाम अंबानी के इवेंट में पहुंचे हार्दिक पांड्या, जाह्नवी कपूर समेत इन सितारों ने भी की शिरकत

Reliance Foundation Day: गर्लफ्रेंड का हाथ थाम अंबानी के इवेंट में पहुंचे हार्दिक पांड्या, जाह्नवी कपूर समेत इन सितारों ने भी की शिरकत

Reliance Foundation Day: अंबानी फैमिली ने आज शाही अंदाज में रिलायंस फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया. एंटीलिया में हुए इस ग्रैंड इवेंट में कई फिल्मी और क्रिकेट जगत के सितारों ने शिरकत की.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 05 Jan 2026 11:22 PM (IST)
Reliance Foundation Day: अंबानी फैमिली ने आज शाही अंदाज में रिलायंस फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया. एंटीलिया में हुए इस ग्रैंड इवेंट में कई फिल्मी और क्रिकेट जगत के सितारों ने शिरकत की.

रिलायंस फाउंडेशन डे पर एंटीलिया में दिग्गज हस्तियों का मेला लगा. अमिताभ बच्चन से लेकर जाह्नवी कपूर तक, कई फिल्मी सितारे इस खास इवेंट में शामिल हुए. वहीं कई क्रिकेटर्स भी अंबानी फैमिली के इस स्पेशल इवेंट का हिस्सा बनीं.

1/12
क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रिलायंस फाउंडेशन डे में शामिल हुए. हार्दिक माहिका का हाथ थामे इवेंट में एंट्री लेते नजर आए.
क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रिलायंस फाउंडेशन डे में शामिल हुए. हार्दिक माहिका का हाथ थामे इवेंट में एंट्री लेते नजर आए.
2/12
ब्लैक सूट में क्रिकेटर काफी हैंडसम दिख रहे थे. वहीं ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में माहिका बेहद स्टाइलिश नजर आ रही थीं.
ब्लैक सूट में क्रिकेटर काफी हैंडसम दिख रहे थे. वहीं ब्लैक शॉर्ट ड्रेस में माहिका बेहद स्टाइलिश नजर आ रही थीं.
Published at : 05 Jan 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan Janhvi Kapoor HARDIK PANDYA Reliance Foundation Day

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
इंडिया
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Jhansi में सर्राफा दुकानदारों का नया नियम, बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेंगे जेवर
उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ का आंदोलन
दिल्ली में गुंडों ने कानून को 'नंगा' कर दिया?
शरजील, उमर को इनकार...राम रहीम पर कृपा बरसे बार-बार!
कटियाबाजों को योगी का खुला अ​ल्टीमेटम!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
ओपिनियन: भारत कैसे आंकड़ों की कमी की वजह से प्रदूषण रोकने में नाकाम? जानें
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
ईरान-इराक हो या फिर रूस... भारत ने जब भी किसी देश से खरीदा तेल, अमेरिका ने अड़ाई टांग!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
प्रयागराज: जल्लाद बना बेटा, पिता-बहन और भांजी को उतारा मौत के घाट, वजह जान रह जाएंगे दंग
क्रिकेट
भारत या श्रीलंका, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन है? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
भारत या श्रीलंका, टी20 वर्ल्ड कप का मेजबान देश कौन? जानें कितने वेन्यू पर खेले जाएंगे सभी मैच
इंडिया
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
बॉलीवुड
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
इंडिया
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
ट्रेंडिंग
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर भयानक हादसा, राहगीरों ने दौड़कर बचाई परिवार की जान- डरा रहा वीडियो
हेल्थ
Self Medication Risks: बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?
बिना सोचे-समझे मेडिकल स्टोर से ले आते हैं बुखार और दर्द की दवा, जानें यह कितना बड़ा खतरा?
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget