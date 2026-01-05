हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडToxic ही नहीं इन बॉलीवुड फिल्मों में भी कई हसीनाओं ने लगाया था ग्लैमर का तड़का, हिला डाला था बॉक्स ऑफिस

Toxic ही नहीं इन बॉलीवुड फिल्मों में भी कई हसीनाओं ने लगाया था ग्लैमर का तड़का, हिला डाला था बॉक्स ऑफिस

Bollywood Movies: फिल्म टॉक्सिक इन दिनों अपनी मल्टी एक्ट्रेसेस की कास्टिंग को लेकर चर्चा में बनी हुई है. बता दें, इसके पहले भी कई फिल्में हैं, जो अपनी मल्टी फीमेल कास्ट से पर्दे पर आग लगा चुकी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Jan 2026 03:05 PM (IST)
Bollywood Movies: फिल्म टॉक्सिक इन दिनों अपनी मल्टी एक्ट्रेसेस की कास्टिंग को लेकर चर्चा में बनी हुई है. बता दें, इसके पहले भी कई फिल्में हैं, जो अपनी मल्टी फीमेल कास्ट से पर्दे पर आग लगा चुकी है.

साउथ सुपरस्टार यश की पैन इंडिया अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का बज इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर फैंस के बीच तक बना हुआ है. लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ यश का स्वैग नहीं, बल्कि फिल्म में होने वाला हसीनाओं का मेला है. दरअसल, इस मूवी में कई हसीनाएं एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पर्दे पर कई हसीनाएं एक साथ नजर आएंगी. इसके पहले भी कई फिल्में हैं, जो अपनी मल्टी फीमेल कास्ट से पर्दे पर ग्लैमर का तड़का लगा चुकी हैं.

1/7
यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से अब तक 4 हसीनाओं के लुक से पर्दा उठ चुका है.इस फिल्म में कियारा अडवीणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया नजर आने वाली हैं.
यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से अब तक 4 हसीनाओं के लुक से पर्दा उठ चुका है.इस फिल्म में कियारा अडवीणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया नजर आने वाली हैं.
2/7
बता दें, 'टॉक्सिक' के पहले आई मल्टी एक्ट्रेसेस फिल्मों में कभी दो सुपरस्टार हीरोइन्स का मुकाबला देखने को मिला, तो कभी तीन सहेलियों की मस्त ने दिल जीता. ऐसे में आइए उन 5 फिल्मों से रुबरू होते हैं, जो'टॉक्सिक' से पहले ही पर्दे पर आग लगा चुकी हैं.
बता दें, 'टॉक्सिक' के पहले आई मल्टी एक्ट्रेसेस फिल्मों में कभी दो सुपरस्टार हीरोइन्स का मुकाबला देखने को मिला, तो कभी तीन सहेलियों की मस्त ने दिल जीता. ऐसे में आइए उन 5 फिल्मों से रुबरू होते हैं, जो'टॉक्सिक' से पहले ही पर्दे पर आग लगा चुकी हैं.
Published at : 05 Jan 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Veere Di Wedding Hum Saath Saath Hain Crew Toxic: A Fairy Tale For Grown-Ups

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
महाराष्ट्र
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PM Modi से CM Yogi की मुलाकात खत्म, करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात | Delhi | Breaking News | ABP NEWS
Delhi Assembly Session: प्रदूषण के मुद्दे पर सदन में आप का हंगामा..कई विधायक सस्पेंड | AAP
Uttarakhand News: Haldwani में BJP पार्षद ने युवक को गोली मारी | Amit Bisht | Crime News
India vs Bangladesh: भारत और बांग्लादेश के बीच टकराव बढ़ा | Mustafizur Rehman | Hindi News
BMC Election 2026 News: BMC चुनाव के लिए BJP का स्टार प्लान! | BJP | Breaking | ABP News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी
पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को बताया भारत की आस्था और आत्मा का प्रतीक, पढ़ें पूरा ब्लॉग
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे ट्रंप? हिंदू बलोच नेता ने कर डाली डिमांड, कहा- 'वेनेजुएला की तरह यहां भी, आसिम मुनीर पर तुरंत...'
महाराष्ट्र
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
'पाकिस्तान जाकर 20 बच्चे पैदा करें ओवैसी', नवनीत राणा ने कर दी AIMIM चीफ को देश से निकालने की बात!
इंडिया
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
अमेरिका में भारतीय महिला की हत्या, इंटरपोल ने एक्स-बॉयफ्रेंड अर्जुन को तमिलनाडु से किया गिरफ्तार
क्रिकेट
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
भारत-बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच हुए 5 बड़े विवाद, एक बार तो हाथापाई तक आ गई थी नौबत
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग, पति शोएब ने यूं किया रिएक्ट
दीपिका कक्कड़ ने शेयर की साल 2026 की पहली पोस्ट, बेटे संग दिखी जबरदस्त बॉन्डिंग
शिक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
9 घंटे की नौकरी, रातों की पढ़ाई और मजबूत हौसला, सृष्टि डबास ने ऐसे क्रैक की UPSC परीक्षा
यूटिलिटी
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
गोल्ड ज्वैलरी खरीदते ही हो जाता है 1 साल का बीमा, चोरी हो जाए या मकान में लग जाए आग; ज्वैलर्स चुकाता है रुपये
हेल्थ
Typhoid Fever: सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
सावधान! दूषित पानी से फैल रहा है जानलेवा टाइफाइड, जानें लक्षण और बचाव के उपाय
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget