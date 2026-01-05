एक्सप्लोरर
Toxic ही नहीं इन बॉलीवुड फिल्मों में भी कई हसीनाओं ने लगाया था ग्लैमर का तड़का, हिला डाला था बॉक्स ऑफिस
Bollywood Movies: फिल्म टॉक्सिक इन दिनों अपनी मल्टी एक्ट्रेसेस की कास्टिंग को लेकर चर्चा में बनी हुई है. बता दें, इसके पहले भी कई फिल्में हैं, जो अपनी मल्टी फीमेल कास्ट से पर्दे पर आग लगा चुकी है.
साउथ सुपरस्टार यश की पैन इंडिया अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' का बज इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर फैंस के बीच तक बना हुआ है. लेकिन इसके पीछे की वजह सिर्फ यश का स्वैग नहीं, बल्कि फिल्म में होने वाला हसीनाओं का मेला है. दरअसल, इस मूवी में कई हसीनाएं एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगी. लेकिन ये पहली बार नहीं है जब पर्दे पर कई हसीनाएं एक साथ नजर आएंगी. इसके पहले भी कई फिल्में हैं, जो अपनी मल्टी फीमेल कास्ट से पर्दे पर ग्लैमर का तड़का लगा चुकी हैं.
Published at : 05 Jan 2026 03:05 PM (IST)
बॉलीवुड
