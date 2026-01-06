डिजिटल जमाने में ऑनलाइन फूड डिलीवरी जितनी सुविधा बन चुकी है, उतनी ही अजीब घटनाओं की वजह भी बन रही है. चीन की राजधानी बीजिंग से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. मामला एक 7 साल के बच्चे से जुड़ा है, जिसे पड़ोसी का खाना चोरी करना इतना महंगा पड़ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. वजह थी एक प्लेट बेहद तीखा खाना, जिसे बच्चे ने बिना पूछे खा लिया.

बच्चे को खाना चोरी करना पड़ा भारी

चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजिंग में रहने वाले एक परिवार के घर के बाहर रखे गए फूड डिलीवरी ऑर्डर लगातार चोरी हो रहे थे. कई बार खाना गायब होने के बाद परिवार ने सोचा कि अब चोर को सबक सिखाया जाए. इसके लिए उन्होंने जानबूझकर एक बेहद तीखा और मिर्ची से भरा खाना ऑर्डर किया. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके खाने का चोर कोई बड़ा अपराधी नहीं, बल्कि पड़ोस में रहने वाला 7 साल का मासूम बच्चा है. बताया गया कि बच्चा अक्सर बाहर खेलता रहता था और उसे पड़ोसियों के ऑर्डर किए गए खाने का स्वाद इतना पसंद आ गया था कि वह मौका मिलते ही बैग उठा ले जाता था.

पड़ोसियों ने सबक सिखाने के लिए जानबूझकर ऑर्डर किया था तीखा खाना

रोज की तरह इस बार भी बच्चा फूड डिलीवरी का बैग उठाकर घर ले गया और पूरा खाना खा लिया. लेकिन इस बार कहानी बदल गई. खाना खाने के कुछ समय बाद ही बच्चे को तेज पेट दर्द और उल्टियां शुरू हो गईं. हालत बिगड़ती देख माता-पिता उसे तुरंत अस्पताल ले गए. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्चे को एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है. हालत गंभीर होने पर उसे कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा गया.

बच्चे के परिवार ने की मुआवजे की मांग

बच्चे के माता-पिता को जब पता चला कि उसने पड़ोसी का बेहद तीखा खाना खाया था, तो उन्होंने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि जानबूझकर बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए खाना इतना तीखा मंगवाया गया और इलाज में खर्च हुए करीब 2000 युआन की भरपाई की मांग की. हालांकि, आरोप झेल रहे पड़ोसियों ने साफ इनकार कर दिया. उनका कहना था कि खाना उनका था, चोरी करके खाने वाला बच्चा था और इसमें उनकी कोई गलती नहीं.

दो राय में बंटा सोशल मीडिया

यह मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई. कुछ लोग बच्चे के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, तो वहीं कई यूजर्स का कहना है कि बिना इजाजत किसी का खाना चुराना गलत है और सबक मिलना जरूरी था. कुल मिलाकर, यह मामला एक सीख भी देता है कि फूड डिलीवरी के इस दौर में सावधानी जरूरी है और बच्चों को सही-गलत की समझ देना भी उतना ही अहम है.

