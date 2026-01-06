भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल के कुछ ही महीनों के अंदर ट्रंप ने पिछले साल दुनियाभर के देशों पर टैरिफ की घोषणा की थी. ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 06 Jan 2026 09:58 AM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर रूसी तेल का मुद्दा उठाकर भारत पर नए टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं. अमेरिका ने पहले ही भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा रखा है. इसके अलावा ट्रंप ने अमेरिका को टैरिफ से हो रही कमाई का ब्योरा भी दिया है. ट्रंप ने सोमवार (5 जनवरी) को कहा कि अमेरिका को टैरिफ से 600 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा हासिल होंगे. 

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दुनियाभर के देशों पर लगाए गए टैरिफ के कारण अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में और आर्थिक रूप से कहीं अधिक मजबूत हो गया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, 'हम टैरिफ से जल्द ही 600 अरब डॉलर से अधिक कमाएंगे, लेकिन फेक न्यूज मीडिया इस बारे में बात करने से इनकार कर देता है क्योंकि वे हमारे देश से नफरत करते हैं और उनका अनादर करते हैं और आगामी टैरिफ फैसले में हस्तक्षेप करना चाहते हैं.'

भारत पर लगाया भारी भरकम टैरिफ
व्हाइट हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल के कुछ महीनों के अंदर ट्रंप ने पिछले साल दुनियाभर के देशों से आयात पर टैरिफ की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ गलत व्यवहार किया गया है और अन्य देश अमेरिकी उत्पादों पर कहीं अधिक टैरिफ लगा रहे हैं. ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है.

क्या कहना है विशेषज्ञों का
पीटीआई के मुताबिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर इंपोर्ट टैरिफ और बढ़ाता है तो इससे देश का एक्सपोर्ट गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है. हालांकि इससे निर्यातकों को अपने विदेशी बाजारों में विविधता लाने में मदद मिल सकती है. विशेषज्ञों के मुताबिक जैसे-जैसे टैरिफ का खतरा गहरा रहा है, भारत को रूसी तेल के मुद्दे पर एक स्पष्ट फैसला लेना होगा. 

आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआई ने सोमवार (5 जनवरी) को बताया कि मई और नवंबर 2025 के बीच अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में पहले ही 20.7 प्रतिशत की गिरावट आई है और अगर टैरिफ आगे भी बढ़ा तो ये गिरावट तेज हो सकती है. ट्रंप ने रविवार को कहा था कि वे (भारत) वास्तव में मुझे खुश करना चाहते थे. मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं. उन्हें पता था कि मैं खुश नहीं था और मुझे खुश करना उनके लिए महत्वपूर्ण था. 

कितने बच्चों के पिता हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, इनमें कितने लड़के कितनी लड़कियां?

Published at : 06 Jan 2026 09:58 AM (IST)
Embed widget