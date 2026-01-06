हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम

UP SIR Draft Voter List Live: उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद आज वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया जाएगा. इस ड्राफ्ट में करीब 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी होगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 06 Jan 2026 08:39 AM (IST)

यूपी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी आज
Source : IANS

Background

उत्तर प्रदेश मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आज 6 जनवरी जारी होने जा रही हैं. आज प्रदेश के करीब 12.55 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची जारी होगी, इस सूची में लगभग 2.89 करोड़ वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं. इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जो स्थानांतरित, अनुपस्थित या मृत मतदाता है. 

चुनाव आयोग की ओर से आज एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट को प्रकाशित करने की पूरी तैयारी कर ली गई हैं. जिसके बाद आज ये ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा. ड्राफ्ट जारी होने के बाद भी जिन वोटरों का नाम इस सूची में शामिल नहीं होगा, उनके पास अपना सूची में शामिल कराने का मौका होगा. ऐसे वोटर चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म भरकर अपना नाम शामिल करा सकते हैं. 

6 फरवरी तक दाखिल कर सकेंगे आपत्तियां

सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मंगलवार छह जनवरी को एसआईआर ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा. इसके बाद वोटरों के पास पूरे एक महीने का वक्त होगा, जिसमें वो मतदाता सूची में दावे व आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं. 6 फरवरी से 27 फरवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. 

राजधानी लखनऊ में कटे सबसे ज्यादा नाम

इसके बाद अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा. यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के बाद 2.89 करोड़ वोटरों के नाम हटाए गए हैं. इससे पहले यूपी की वोटर लिस्ट में 15.44 करोड़ वोटरों के नाम थे. एसआईआर प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नाम राजधानी लखनऊ से करीब 12.37 लाख वोटरों के नाम कटे हैं. 

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में जिन भी मतदाताओं के नाम कट गए हैं उनके पास अभी एक और मौका होगा. वो चुनाव आयोग द्वारा जारी फॉर्म को भरकर अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं. ऐसे में अब प्रदेश के सभी वोटरों की नज़र आज जारी होने वाले ड्राफ्ट पर टिकी है, जिसके बाद साफ होगा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. 

08:39 AM (IST)  •  06 Jan 2026

UP Draft Voter List: लखनऊ में 4.57 लाख वोटर्स नहीं मिले

सभी बीएलओ से जानकारी इकट्ठा करने पर पता लगा कि लखनऊ में करीब 4.57 लाख वोटर्स ऐसे हैं, जो अपने दिए पते पर मिले नहीं. वहीं, गणना फॉर्म न भरने वालों के नाम भी लिस्ट से हटाए गए हैं. इनमें 1.27 लाख वोटर्स ऐसे हैं, जिनका देहांत हो गया है.

08:38 AM (IST)  •  06 Jan 2026

UP Draft Voter List: लखनऊ में कटे सबसे ज्यादा नाम

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा मतदाता लखनऊ से हटे हैं. लखनऊ के करीब 12 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से काटे गए हैं. इनमें मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित सभी मतदाता शामिल हैं. 

