प्रीति जिंटा ने क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के साथ की पार्टी, पैपराजी के लिए ऐसे दिए पोज

प्रीति जिंटा ने क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के साथ की पार्टी, पैपराजी के लिए ऐसे दिए पोज

Preity Zinta-Shreyas Iyer Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा हाल ही में पार्टी करते हुए स्पॉट हुईं. उन्होंने पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर के साथ पार्टी की. जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 11:18 AM (IST)
Preity Zinta-Shreyas Iyer Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा हाल ही में पार्टी करते हुए स्पॉट हुईं. उन्होंने पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर के साथ पार्टी की. जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. कभी अपनी फिल्मों को लेकर तो कभी आईपीएल टीम को लेकर. हाल ही में वो एक पार्टी में स्पॉट हुईं जहां पर श्रेयस अय्यर भी स्पॉट हुए.

1/7
प्रीति जिंटा का कैजुअल लुक भी हमेशा लोगों को इंप्रेस कर देता है. वो पार्टी में ज्यादातर सिंपल लुक में ही नजर आती हैं.
प्रीति जिंटा का कैजुअल लुक भी हमेशा लोगों को इंप्रेस कर देता है. वो पार्टी में ज्यादातर सिंपल लुक में ही नजर आती हैं.
2/7
प्रीति शुक्रवार की रात को पार्टी करने के लिए गई थीं. जिसकी फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.
प्रीति शुक्रवार की रात को पार्टी करने के लिए गई थीं. जिसकी फोटोज खूब वायरल हो रही हैं.
3/7
प्रीति के लुक की बात करें तो उन्होंने डेनिम के साथ व्हाइट टीशर्ट पहनी थी और अपने लुक को व्हाइट स्नीकर के साथ कंप्लीट किया था. प्रीति का ये लुक काफी वायरल हो रहा है.
प्रीति के लुक की बात करें तो उन्होंने डेनिम के साथ व्हाइट टीशर्ट पहनी थी और अपने लुक को व्हाइट स्नीकर के साथ कंप्लीट किया था. प्रीति का ये लुक काफी वायरल हो रहा है.
4/7
पार्टी में जिस चीज ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयर अय्यर थे. इस पार्टी में श्रेयस भी शामिल हुए थे.
पार्टी में जिस चीज ने लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयर अय्यर थे. इस पार्टी में श्रेयस भी शामिल हुए थे.
5/7
उन्होंने प्रीति के साथ पैपराजी के लिए पोज भी दिए. एक बार फिर प्रीति और श्रेयस को साथ देखकर फैंस खुश हो रहे हैं.
उन्होंने प्रीति के साथ पैपराजी के लिए पोज भी दिए. एक बार फिर प्रीति और श्रेयस को साथ देखकर फैंस खुश हो रहे हैं.
6/7
श्रेयस के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक लूज पैंट के साथ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट पहनी थी. जिसमें वो काफी कूल लग रहे थे.
श्रेयस के लुक की बात करें तो उन्होंने ब्लैक लूज पैंट के साथ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट पहनी थी. जिसमें वो काफी कूल लग रहे थे.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रीति लंबे समय के बाद फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं. उनकी फिल्म लाहौर 1947 अगले साल आने वाली है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रीति लंबे समय के बाद फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं. उनकी फिल्म लाहौर 1947 अगले साल आने वाली है.
Published at : 22 Nov 2025 11:18 AM (IST)
Preity Zinta SHREYAS IYER

प्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

