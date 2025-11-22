एक्सप्लोरर
प्रीति जिंटा ने क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के साथ की पार्टी, पैपराजी के लिए ऐसे दिए पोज
Preity Zinta-Shreyas Iyer Photo: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा हाल ही में पार्टी करते हुए स्पॉट हुईं. उन्होंने पंजाब किंग्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर के साथ पार्टी की. जिसकी फोटोज वायरल हो रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. कभी अपनी फिल्मों को लेकर तो कभी आईपीएल टीम को लेकर. हाल ही में वो एक पार्टी में स्पॉट हुईं जहां पर श्रेयस अय्यर भी स्पॉट हुए.
Published at : 22 Nov 2025 11:18 AM (IST)
Tags :Preity Zinta SHREYAS IYER
