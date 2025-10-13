हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'ग्लैमर क्वीन' पूनम पांडे के बदले-बदले अंदाज, सूट-साड़ी में पहचानी नहीं जा रहीं एक्ट्रेस

Poonam Pandey Latest Looks: पूनम पांडे अक्सर ही अपने ग्लैमरस लुक्स से चर्चा में रहती हैं. लेकिन अब उनका अंदाज बदला नजर आ रहा है. नए लुक में उन्हें पहचान पाना मुश्किल है.

13 Oct 2025 06:02 PM (IST)
पूनम पांडे ने हमेशा अपने बेबाक अंदाज और रिवीलिंग आउटफिट्स के वजह से सुर्खियों बटोरी हैं. लेकिन बीते कुछ दिनों से उनका ट्रेडीशनल और संस्कारी लुक वायरल हुआ. इन तस्वीरों में आप एक्ट्रेस को देख पहचान नहीं पाएंगे.

पूनम पांडे हमेशा से ही अपने बेबाक अंदाज और रिवीलिंग कपड़ों को लेकर लाइमलाइट में रही हैं. कई बार ऑडियंस को उनका ग्लैमरस अंदाज पसंद भी आया तो कई बार उन्हें ट्रोल भी किया जा चुका है.
लेकिन अब उनका अंदाज कुछ बदला-बदला सा नजर आ रहा है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जहां सूट और साड़ी में उनका संस्कारी लुक देखा गया. अब इन तस्वीरों को देख सबको झटका भी लगा है.
इस वायरल तस्वीर में आप पूनम पांडे की सादगी देख उन्हें पहचान नहीं पाएंगे. उनकी ऐसी खूबसूरती और उनका ये एलिगेंट अंदाज फैंस के दिल में अपनी जगह बना रहा है.
कभी पूनम पांडे ने अपनी सादगी से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई तो कभी उन्होंने स्टाइलिश साड़ी पहन लाइमलाइट चुराई. सभी को उनका ये बदला हुआ अंदाज बहुत पसंद आ रहा है.
इस तस्वीर में तो आप उनकी खूबसूरती देख मुरीद ही बन जाएंगे. पीच कलर की जरी वर्क वाली साड़ी को उन्होंने पिंक कलर के ब्लाउज के साथ कैरी किया है. स्लिक हेयरस्टाइल और माथे पर बिंदी सजाए वाकई पूनम पांडे बला की हसीन लग रही हैं.
वैसे तो सोशल मीडिया पर हसीना अपने ग्लैमर का तड़का लगाती हैं लेकिन असल जिंदगी में उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी रही. कंगना रनौत के शो 'लॉकअप' में एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी के बारे में कई शॉकिंग खुलासे किए थे.
अपने बेबाक अंदाज और रिवीलिंग आउटफिट्स के अलावा पूनम पांडे अपनी कंट्रोवर्सीज को लेकर भी सुर्खियों में घिरी रह चुकी हैं. बीते साल उन्होंने सर्वाइकल कैंसर के वजह से अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई जिसके वजह से उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा.
13 Oct 2025 06:02 PM (IST)
Poonam Pandey

Photo Gallery

