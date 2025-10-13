'ग्लैमर क्वीन' पूनम पांडे के बदले-बदले अंदाज, सूट-साड़ी में पहचानी नहीं जा रहीं एक्ट्रेस

इस तस्वीर में तो आप उनकी खूबसूरती देख मुरीद ही बन जाएंगे. पीच कलर की जरी वर्क वाली साड़ी को उन्होंने पिंक कलर के ब्लाउज के साथ कैरी किया है. स्लिक हेयरस्टाइल और माथे पर बिंदी सजाए वाकई पूनम पांडे बला की हसीन लग रही हैं.