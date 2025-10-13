एक्सप्लोरर
'ग्लैमर क्वीन' पूनम पांडे के बदले-बदले अंदाज, सूट-साड़ी में पहचानी नहीं जा रहीं एक्ट्रेस
Poonam Pandey Latest Looks: पूनम पांडे अक्सर ही अपने ग्लैमरस लुक्स से चर्चा में रहती हैं. लेकिन अब उनका अंदाज बदला नजर आ रहा है. नए लुक में उन्हें पहचान पाना मुश्किल है.
पूनम पांडे ने हमेशा अपने बेबाक अंदाज और रिवीलिंग आउटफिट्स के वजह से सुर्खियों बटोरी हैं. लेकिन बीते कुछ दिनों से उनका ट्रेडीशनल और संस्कारी लुक वायरल हुआ. इन तस्वीरों में आप एक्ट्रेस को देख पहचान नहीं पाएंगे.
Published at : 13 Oct 2025 06:02 PM (IST)
