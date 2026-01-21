फिर हेरा फेरी की ये एक्ट्रेस है अब रियल एस्टेट एजेंट, बिल्कुल बदल गया लुक

2000 के शुरुआती सालों में अगर किसी एक्ट्रेस ने लगातार हिट फिल्मों से अपनी पहचान बनाई थी तो वो थीं रिमी सेन. हंगामा, धूम, गोलमाल, फिर हेरा फेरी और जॉनी गद्दार जैसी फिल्मों में फीमेल लीड के तौर पर वो हर तरफ छाई हुई थीं.