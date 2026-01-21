एक्सप्लोरर
फिर हेरा फेरी की ये एक्ट्रेस है अब रियल एस्टेट एजेंट, बिल्कुल बदल गया लुक
celebrity transformation: सुपरहिट एक्ट्रेस रिमी सेन अब फिल्मों से दूर दुबई में रियल एस्टेट में एक्टिव हैं. बदले लुक और बोटॉक्स-फिलर्स को लेकर उन्होंने किया खुलकर बात.
एक वक्त था जब रिमी सेन बिना किसी बड़ी भूमिका के भी फिल्मों की जान बन जाती थीं. 2000 के दशक में लगातार हिट फिल्मों का हिस्सा रहीं रिमी आज एक्टिंग से दूर एक बिल्कुल नई दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हैं.
बॉलीवुड
10 Photos
शाहरुख-सलमान नहीं ये साउथ का स्टार बन नंबर 1 हीरो, जानें- मोस्ट पॉपुलर एक्टर की लिस्ट
बॉलीवुड
10 Photos
एक साल जिसने सब कुछ बदल दिया, प्रियंका चोपड़ा ने याद किए 2016 के सबसे बड़े अचीवमेंट्स
बॉलीवुड
7 Photos
44 की उम्र में बेहद फिट हैं शाहिद कपूर, जानिए क्या है एक्टर का वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान
बॉलीवुड
7 Photos
ब्लू आउटफिट में दिखा भूमि पेडनेकर का ग्लैमरस अवतार, हाथ जोड़कर दिया पैपराजी के लिए पोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'कुछ ही घंटों में तबाह कर घुटनों पर ला देंगे...', एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी!
दिल्ली NCR
त्यागराज स्टेडियम में कुत्ता घुमाने के बाद चर्चा में आए IAS संजीव खिरवार दिल्ली MCD के नए कमिश्नर
क्रिकेट
बेटी की जान बचाने के लिए '9 करोड़' के इंजेक्शन की दरकार, महिला फैन ने रोहित शर्मा से लगाई गुहार
बॉलीवुड
पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ा मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को जारी किया नोटिस, 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion