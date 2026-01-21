फिर हेरा फेरी की ये एक्ट्रेस है अब रियल एस्टेट एजेंट, बिल्कुल बदल गया लुक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफिर हेरा फेरी की ये एक्ट्रेस है अब रियल एस्टेट एजेंट, बिल्कुल बदल गया लुक

celebrity transformation: सुपरहिट एक्ट्रेस रिमी सेन अब फिल्मों से दूर दुबई में रियल एस्टेट में एक्टिव हैं. बदले लुक और बोटॉक्स-फिलर्स को लेकर उन्होंने किया खुलकर बात.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jan 2026 06:09 PM (IST)
एक वक्त था जब रिमी सेन बिना किसी बड़ी भूमिका के भी फिल्मों की जान बन जाती थीं. 2000 के दशक में लगातार हिट फिल्मों का हिस्सा रहीं रिमी आज एक्टिंग से दूर एक बिल्कुल नई दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी हैं.

2000 के शुरुआती सालों में अगर किसी एक्ट्रेस ने लगातार हिट फिल्मों से अपनी पहचान बनाई थी तो वो थीं रिमी सेन. हंगामा, धूम, गोलमाल, फिर हेरा फेरी और जॉनी गद्दार जैसी फिल्मों में फीमेल लीड के तौर पर वो हर तरफ छाई हुई थीं.
2000 के शुरुआती सालों में अगर किसी एक्ट्रेस ने लगातार हिट फिल्मों से अपनी पहचान बनाई थी तो वो थीं रिमी सेन. हंगामा, धूम, गोलमाल, फिर हेरा फेरी और जॉनी गद्दार जैसी फिल्मों में फीमेल लीड के तौर पर वो हर तरफ छाई हुई थीं.
आमिर खान के साथ कोका-कोला के ऐड से लेकर सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ काम करना रिमी उस दौर का जाना-पहचाना चेहरा बन चुकी थीं. उनकी क्यूट स्माइल और सिंपल लुक्स लोगों को खूब पसंद आते थे.
आमिर खान के साथ कोका-कोला के ऐड से लेकर सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों के साथ काम करना रिमी उस दौर का जाना-पहचाना चेहरा बन चुकी थीं. उनकी क्यूट स्माइल और सिंपल लुक्स लोगों को खूब पसंद आते थे.
