दिल्ली नगर निगम को उसका नया कमिश्नर मिल गया है. अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर (AGMUT) 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के संजीव खिरवार को दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है. यह आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है.

दिल्ली के उपराज्यपाल के सचिव को 21 जनवरी 2025 को IAS अनीश मुरलीधरन द्वारा हस्ताक्षरित भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि संजीव खिरवार, IAS (AGMUT:1994) को तुरंत प्रभाव से और अगले आदेश तक दिल्ली नगर निगम का कमिश्नर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है.

संजीव खिरवार कब चर्चा में आए थे?

बता दें संजीव खिरवार मई 2022 में उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन पर सार्वजनिक स्टेडियम को खाली कर के कुत्ते के साथ घूमने का आरोप लगे थे. उस वक्त खिरवार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था. हालांकि बाद में गृह मंत्रालय ने उनका तबादला कर दिया था.

खिरवार ने वर्ष 2009 और 2014 के बीच केंद्र में महिला एवं बाल विकास मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया था. बता दें इसी माह खिरवार, दिल्ली की नियुक्ति पर वापस आए हैं. 2022 में विवाद के बाद उन्हें लद्दाख ट्रांसफर कर दिया गया था.

खिरवार की पत्नी रिंकू दुग्गा भी वर्ष 1994 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. 2022 में ही रिंकू का भी ट्रांसफर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया था. रिंकू दुग्गा अरुणाचल प्रदेश में इंडीजीनस अफेयर्स विभाग की प्रधान सचिव थीं, लेकिन बाद में उन्हें सेवा नियमों के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई.