हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनशाहरुख-सलमान नहीं ये साउथ का स्टार बना नंबर 1 हीरो, जानें- मोस्ट पॉपुलर एक्टर की लिस्ट में किसे मिली कौन सी पोजिशन

किंग शाहरुख और भाईजान सलमान सालों से सबके दिलो में राज़ करते आए है. लेकिन इस बार कोई और है जिसमे नंबर 1 की पोजिशन में बाजी मार ली. हम बात करेंगे उन अभिनेताओ की जो अभी टॉप 10 के लिस्ट में शुमार है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jan 2026 05:05 PM (IST)
बॉलीवुड के सुरस्टार्स एक्टर को पछाड़ साउथ इंडस्ट्री के इस स्टार ने मोस्ट पॉपुलर एक्टर की लिस्ट में नंबर वन पोजिशन को हासिल किया है. चलिए जानते हैं इस लिस्ट में किस एक्टर को कौन सा स्थान मिला है.

इस लिस्ट में नंबर 1 पर शामिल है साउथ के सुपरस्टार और सबके फेवरेट प्रभास जो अपने दमदार एक्टिंग, बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्में और अपने फैन फॉलोइंग के लिए जाने जाते है. इन दिनो
इस लिस्ट में नंबर 2 पर है थालापथी विजय जिन्होने बटोर चाइल्ड एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और आज सुपरस्टार के रुप में जाने जाते है, और इतना ही नही उन्हें पैन-इंडिया आइकन भी कहा जाता है.
Published at : 21 Jan 2026 05:05 PM (IST)
