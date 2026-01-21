एक साल जिसने सब कुछ बदल दिया, प्रियंका चोपड़ा ने याद किए 2016 के सबसे बड़े अचीवमेंट्स

प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही उन्होनें इंस्टाग्राम पर साल 2016 की कुछ खास यादों को दोबारा शेयर किया और बताया कि कैसे एक ही समय में उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल रहा था. करियर की ऊंचाइयां, ग्लोबल पहचान, निजी खुशियां और गहरे दुख- सब कुछ मानो एक साथ उनके जीवन में आया.