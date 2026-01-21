एक्सप्लोरर
47 की उम्र में भी 30 की दिखती हैं रानी मुखर्जी, जानिए एक्ट्रेस की फिटनेस का राज
Rani Mukerji Fitness Secret: रानी मुखर्जी 47 की उम्र में भी अपनी फिटनेस से सबकी हैरान कर देती है. आज हम आपको एक्ट्रेस का फिटनेस सीक्रेट बताने जा रहे है, जानिए वो कैसे खुद को इतना यांग बनाए है.
रानी मुखर्जी 47 साल की उम्र में भी 30 जैसी दिखती हैं और उनका ग्लो हर किसी का ध्यान खींचता है. एक्ट्रेस की फिटनेस और एनर्जी देखकर फैंस बस हैरान रह जाते हैं. उनकी चुस्ती-फुर्ती और स्टाइल देखकर कोई भी अंदाज़ नहीं लगा सकता कि वो इस उम्र की हैं.
21 Jan 2026
