सनातन धर्म की आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम में निहित मानी जाती है. उनके आदर्श और भक्ति के संदेश आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं. कैलेंडर में 22 जनवरी की तारीख खास है क्योंकि 2024 में इसी दिन अयोध्या के राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई थी.भगवान राम की कहानियां सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रही. बॉलीवुड, साउथ सिनेमा और टीवी शो ने रामकथा को समय-समय पर पर्दे पर उतारा है जिससे नई पीढ़ी भी राम के जीवन और उनके आदर्शों से जुड़ रही है.