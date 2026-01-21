हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अरुण गोविल से जूनियर एनटीआर तक, पर्दे पर 'श्री राम' का किरदार निभाने वाले एक्टर जिन्होंने जीता फैंस का दिल

By : आईएएनएस  | Updated at : 21 Jan 2026 02:14 PM (IST)
Lord Ram Story: प्रभास से लेकर अरुण गोविल तक भगवान राम के किरदार को फिल्मों और टीवी पर कई एक्टरों ने अपने अपने अंदाज से निभा कर लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली हैं.

भगवान राम की जीवन गाथा और उनके आदर्श हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा रहे हैं. फिल्मों और टीवी पर कई एक्टरों ने राम का किरदार निभाया और अपने अंदाज में उनकी मर्यादा और भक्ति को पर्दे पर जीवंत किया.

सनातन धर्म की आत्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम में निहित मानी जाती है. उनके आदर्श और भक्ति के संदेश आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं. कैलेंडर में 22 जनवरी की तारीख खास है क्योंकि 2024 में इसी दिन अयोध्या के राम मंदिर में भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई थी.भगवान राम की कहानियां सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं रही. बॉलीवुड, साउथ सिनेमा और टीवी शो ने रामकथा को समय-समय पर पर्दे पर उतारा है जिससे नई पीढ़ी भी राम के जीवन और उनके आदर्शों से जुड़ रही है.
एनटीआर ने कई फिल्मों में भगवान राम का रोल किया. उन्होंने 'लव कुश', 'श्री रामानजनेय युद्धम' और 'सीता राम कल्याणम' जैसी फिल्मों में राम की भूमिका निभाई. उनके अभिनय में राम की मर्यादा और भक्ति की झलक साफ दिखाई देती थी.
Embed widget