प्रियंका चोपड़ा की 10 ग्लैमरस फोटो, बिकिनी-मोनोकनी में दिखती है सिजलिंग

प्रियंका चोपड़ा की 10 ग्लैमरस फोटो, बिकिनी-मोनोकनी में दिखती है सिजलिंग

देसी गर्ल से ग्लोबल सेंसेशन तक प्रियंका चोपड़ा अपने ग्लैमर को लेकर अक्सर टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती है. आज हम दिखाएंगे आपको उनकी 10 ऐसी तस्वीरें, जिसमें वो काफी ग्लैमरस नजर आ रही.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jan 2026 03:12 PM (IST)
देसी गर्ल से ग्लोबल सेंसेशन तक प्रियंका चोपड़ा अपने ग्लैमर को लेकर अक्सर टॉक ऑफ द टाउन बनी रहती है. आज हम दिखाएंगे आपको उनकी 10 ऐसी तस्वीरें, जिसमें वो काफी ग्लैमरस नजर आ रही.

आज हम आपको दिखाएंगे प्रियंका चोपड़ा की 10 ऐसी ग्लैमरस तस्वीरें जिसमें न सिर्फ वो खूबसूरत नजर आ रही हैं बल्कि अपने फैशन सेंंस से यूथ को इंस्पायर करती हैं.

1/10
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा केज़ुअल व्हाइट शर्ट और लाइट ब्लू जींस में कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल लग रही हैं. उनका हल्का मेकअप और हेयरस्टाइल बहुत ही फ्रेश वाइब दे रहा.
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा केज़ुअल व्हाइट शर्ट और लाइट ब्लू जींस में कॉन्फिडेंट और ग्रेसफुल लग रही हैं. उनका हल्का मेकअप और हेयरस्टाइल बहुत ही फ्रेश वाइब दे रहा.
2/10
इसमें प्रियंका व्हाइट ऑफ-शोल्डर गाउन पहना है, जो उनके नेकलाइन और शोल्डर को हाइलाइट कर रहा है. वो काफी एलिगेंट नजर आ रही है.
इसमें प्रियंका व्हाइट ऑफ-शोल्डर गाउन पहना है, जो उनके नेकलाइन और शोल्डर को हाइलाइट कर रहा है. वो काफी एलिगेंट नजर आ रही है.
Published at : 21 Jan 2026 03:07 PM (IST)
Priyanka Chopra Priyanka Chopra Glamorous Pic

मनोरंजन फोटो गैलरी

इंडिया
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
तमिलनाडु की सियासत में बड़ा उलटफेर! NDA में वापसी के बाद दिनाकरण का बड़ा बयान- 'समझौता करने वाले..'
राजस्थान
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, वायरल हुआ वीडियो
जोधपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा! कांग्रेस विधायक ने ज्ञापन फाड़कर SDM के मुंह पर फेंका, Viral हुआ Video
विश्व
US JD Vance: अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
अमेरिका को जेडी वेंस ने दी ऐसी गुड न्यूज, खुशी से झूम उठा व्हाइट हाउस, जानें क्या लिखा
क्रिकेट
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
7 स्टार खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर, अब एकदम अलग दिखेगी भारत की प्लेइंग इलेवन; कप्तान भी बदला
वीडियोज

Tata Punch Now Has a Punch | Auto Live
New Skoda Kushaq Facelift 2026 First Look | Auto Live #skodakushaq #skoda
Punch Turbo Petrol review: लॉन्ग ड्राइव पर कैसा अनुभव? | Auto Live
Top News: अभी की बड़ी खबरें । Top News | Breaking | Headlines Today
'ये ऋषि और कृषि का देश है, संत का अपमान होगा तो देश संकट में आ जाएगा'- Rakesh Tikait

प्रदीप भंडारी
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
सोमनाथ के एक हजार वर्ष: प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत के स्वाभिमान का पुनर्जागरण
Opinion
