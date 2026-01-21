44 की उम्र में बेहद फिट हैं शाहिद कपूर, जानिए क्या है एक्टर का वर्कआउट रूटीन और डाइट प्लान

शाहिद ने बताया कि वो सुबह खाली पेट वर्कआउट करते हैं, सांस लेने की सही तकनीक अपनाते हैं और सिंपल खाना खाते हैं. एक्टर का कहना है कि फिल्मों की शूटिंग और फैमिली लाइफ के बीच बैलेंस बनाकर फिट रहना उनके लिए जरूरी है. ‘इश्क विश्क’ के दिनों से लेकर आज तक शाहिद ने अपनी ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव को एक रूटीन में बदला है, जो दिखावे से नहीं बल्कि सच में काम करता है.