हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबेइंतहा खूबसूरत हैं ऋतिक रोशन की बहन, दिलकश अदाओं से बिजलियां गिराती हैं पश्मीना रोशन, दीवाना बना देंगी तस्वीरें

बेइंतहा खूबसूरत हैं ऋतिक रोशन की बहन, दिलकश अदाओं से बिजलियां गिराती हैं पश्मीना रोशन, दीवाना बना देंगी तस्वीरें

Pashmina Roshan Pics: ऋतिक रोशन की कजिन सिस्टर पश्मीना रोशन बला की हसीन हैं. वे अपनी खूबसूरती से फैंस को दीवाना बना देती हैं. बीती रात पश्मीना काफी स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट हुईं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 25 Sep 2025 07:58 AM (IST)
Pashmina Roshan Pics: ऋतिक रोशन की कजिन सिस्टर पश्मीना रोशन बला की हसीन हैं. वे अपनी खूबसूरती से फैंस को दीवाना बना देती हैं. बीती रात पश्मीना काफी स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट हुईं.

ऋतिक रोशन की कजिन पश्मीना रोशन काफी स्टाइलिश और फैशनिस्टा हैं. वे सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं और फैंस उनकी तस्वीरों को खूब पसंद करते हैं. बीते दिन पश्मीना मुंबई में काफी स्टनिंग लुक में स्पॉट हुईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब आग लगा रही हैं.

1/10
ऋतिक रोशन की कज़िन बहन पश्मीना रोशन ने साल 2024 में रिलीज़ हुई फिल्म 'इश्क विश्क रिबाउंड' से डेब्यू किया था. हालांकि उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन एक्ट्रेस की एक्टिंग ने सबका ध्यान खींचा था.
ऋतिक रोशन की कज़िन बहन पश्मीना रोशन ने साल 2024 में रिलीज़ हुई फिल्म 'इश्क विश्क रिबाउंड' से डेब्यू किया था. हालांकि उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन एक्ट्रेस की एक्टिंग ने सबका ध्यान खींचा था.
2/10
पश्मीना रोशन, दिग्गज संगीत निर्माता राजेश रोशन की बेटी हैं. वह दिग्गज फिल्म निर्देशक राकेश रोशन की भतीजी और बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की चचेरी बहन हैं.
पश्मीना रोशन, दिग्गज संगीत निर्माता राजेश रोशन की बेटी हैं. वह दिग्गज फिल्म निर्देशक राकेश रोशन की भतीजी और बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन की चचेरी बहन हैं.
3/10
पश्मीना काफी खूबसूरत हैं और वे हर आउटफिट में जंचती हैं.
पश्मीना काफी खूबसूरत हैं और वे हर आउटफिट में जंचती हैं.
4/10
बीती रात एक्ट्रेस ऑल ब्लैक लुक में स्पॉट हुईं. इस दौरान वे काफी गॉर्जियस लग रही थीं.
बीती रात एक्ट्रेस ऑल ब्लैक लुक में स्पॉट हुईं. इस दौरान वे काफी गॉर्जियस लग रही थीं.
5/10
पश्मीना ने ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लैक शर्ट पहनी थी.
पश्मीना ने ब्लैक ट्राउजर के साथ ब्लैक शर्ट पहनी थी.
6/10
पश्मीना ने मिनिमल मेकअप किया हुआ था और वे काफी हसीन लग रही थीं.
पश्मीना ने मिनिमल मेकअप किया हुआ था और वे काफी हसीन लग रही थीं.
7/10
उन्होंने कोई एक्सेसरीज कैरी नहीं की थी बस एक पर्स के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
उन्होंने कोई एक्सेसरीज कैरी नहीं की थी बस एक पर्स के साथ अपना लुक कंप्लीट किया था.
8/10
इस दौरान ऋतिक रोशन की कजिन सिस्टर ने पैप्स को स्माइल के साथ खूब पोज दिए.
इस दौरान ऋतिक रोशन की कजिन सिस्टर ने पैप्स को स्माइल के साथ खूब पोज दिए.
9/10
पश्मीना की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
पश्मीना की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
10/10
फैंस एक्ट्रेस के इस ऑल लुक के दीवाने हो रहे हैं.
फैंस एक्ट्रेस के इस ऑल लुक के दीवाने हो रहे हैं.
Published at : 25 Sep 2025 07:58 AM (IST)
Tags :
Pashmina Roshan

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan In OIC: पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
इंडिया
Leh-Kargil Democratic Alliance: लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
क्रिकेट
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan In OIC: पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों को साथ लेकर भारत के खिलाफ शुरू किया गंदा खेल, खुल्लम खुल्ला खूब उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी के किन जिलों में आज बारिश का अनुमान? मौसम विभाग का आ गया ताजा अपडेट
यूपी में आज मिलाजुला मौसम, कहीं धूप तो कहीं बारिश का अनुमान, इन जिलों में अलर्ट जारी
इंडिया
Leh-Kargil Democratic Alliance: लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
लद्दाख को राज्य बनाने के लिए पहली बार साथ आए मुस्लिम और बौद्ध, जानें हिंसा का कनेक्शन क्या?
क्रिकेट
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
कुलदीप-बुमराह बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटे, टीम इंडिया ने 41 रन से हराया
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
Jolly LLB 3 Box Office Collection Day 6: ‘जॉली एलएलबी 3’ उड़ा रही गर्दा, छठे दिन 'सम्राट पृथ्वीराज' को दी मात, बना लिया ये बड़ा रिकॉर्ड
ट्रेंडिंग
महाकुंभ वाली मोनालिसा ने बनवाया अपना स्टैच्यू, यूजर्स पूछने लगे- कहां बना है 'मोनालिसा चौराहा'
महाकुंभ वाली मोनालिसा ने बनवाया अपना स्टैच्यू, यूजर्स पूछने लगे- कहां बना है 'मोनालिसा चौराहा'
यूटिलिटी
E-Passport Service: देश में शुरू हुई ई-पासपोर्ट की सुविधा, जानिए इसके फायदे और आवेदन का तरीका
देश में शुरू हुई ई-पासपोर्ट की सुविधा, जानिए इसके फायदे और आवेदन का तरीका
हेल्थ
Weight Loss Tips: जीरा पानी या चीया सीड्स, वजन कम करने के लिए कौन सा उपाय है सबसे असरदार?
जीरा पानी या चीया सीड्स, वजन कम करने के लिए कौन सा उपाय है सबसे असरदार?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget