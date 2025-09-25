एक्सप्लोरर
बेइंतहा खूबसूरत हैं ऋतिक रोशन की बहन, दिलकश अदाओं से बिजलियां गिराती हैं पश्मीना रोशन, दीवाना बना देंगी तस्वीरें
Pashmina Roshan Pics: ऋतिक रोशन की कजिन सिस्टर पश्मीना रोशन बला की हसीन हैं. वे अपनी खूबसूरती से फैंस को दीवाना बना देती हैं. बीती रात पश्मीना काफी स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट हुईं.
ऋतिक रोशन की कजिन पश्मीना रोशन काफी स्टाइलिश और फैशनिस्टा हैं. वे सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं और फैंस उनकी तस्वीरों को खूब पसंद करते हैं. बीते दिन पश्मीना मुंबई में काफी स्टनिंग लुक में स्पॉट हुईं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब आग लगा रही हैं.
