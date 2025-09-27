हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महलों से भी खूबसूरत है परिणीति चोपड़ा का दिल्ली वाला ससुराल, इस घर में होगा एक्ट्रेस के बच्चे का वेलकम

महलों से भी खूबसूरत है परिणीति चोपड़ा का दिल्ली वाला ससुराल, इस घर में होगा एक्ट्रेस के बच्चे का वेलकम

Parineeti Chopra Delhi House: इस रिपोर्ट में हम आपको परिणीति चोपड़ा के दिल्ली वाले ससुराल को टूर देने जा रहे हैं. जो अंदर से महलों सा खूबसूरत है. नीचे देखिए तस्वीरें....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 27 Sep 2025 06:34 PM (IST)
Parineeti Chopra Delhi House: इस रिपोर्ट में हम आपको परिणीति चोपड़ा के दिल्ली वाले ससुराल को टूर देने जा रहे हैं. जो अंदर से महलों सा खूबसूरत है. नीचे देखिए तस्वीरें....

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपना प्रेग्नेंसी पीरियड एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस अपने हालिया व्लॉग में बेबी बंप भी फ्लॉन्ट करती नजर आई. एक्ट्रेस ने ये वीडियो अपने ससुराल में बनाया. जोकि बेहद ही आलीशान है. आज हम आपको इसी घर की इनसाइड तस्वीरें दिखा रहे हैं.

1/9
परिणीति चोपड़ा ने राजनेता राघव चड्ढा से शादी की है. एक्ट्रेस का ससुराल दिल्ली में हैं. जहां की झलक वो कई बार सोशल मीडिया पर दिखा चुकी हैं.
परिणीति चोपड़ा ने राजनेता राघव चड्ढा से शादी की है. एक्ट्रेस का ससुराल दिल्ली में हैं. जहां की झलक वो कई बार सोशल मीडिया पर दिखा चुकी हैं.
2/9
पहली बार परिणीति के ससुराल की तस्वीरें तब सामने आई थी. जब उनका शादी के बाद घर में ग्रैंड वेलकम हुआ था.
पहली बार परिणीति के ससुराल की तस्वीरें तब सामने आई थी. जब उनका शादी के बाद घर में ग्रैंड वेलकम हुआ था.
3/9
परी के पति राघव का दिल्ली में एक आलीशान बंगला है. जिसे व्हाइट थीम पर सजाया गया है. ये देखने में महल सा सुंदर है.
परी के पति राघव का दिल्ली में एक आलीशान बंगला है. जिसे व्हाइट थीम पर सजाया गया है. ये देखने में महल सा सुंदर है.
4/9
घर के अंदर की दीवारों को भी व्हाइट कलर किया गया है. साथ ही इन्हें यूनिक और एंटीक पेटिंग्स से डेकोरेट किया गया है.
घर के अंदर की दीवारों को भी व्हाइट कलर किया गया है. साथ ही इन्हें यूनिक और एंटीक पेटिंग्स से डेकोरेट किया गया है.
5/9
ये परी और राघव के घर का डायनिंग एरिया है. यहां भी क्लासी लुक के व्हाइट टेबल के साथ व्हाइट चेयर्स ही लगाई गई हैं.
ये परी और राघव के घर का डायनिंग एरिया है. यहां भी क्लासी लुक के व्हाइट टेबल के साथ व्हाइट चेयर्स ही लगाई गई हैं.
6/9
घर में आपको लैंप और कई सारे पौधे भी नजर आएंगे. जो इसे फ्रेश और एलीगेंट लुक दे रहे हैं. फोटो में परी अपनी सास के साथ नजर आ रही हैं.
घर में आपको लैंप और कई सारे पौधे भी नजर आएंगे. जो इसे फ्रेश और एलीगेंट लुक दे रहे हैं. फोटो में परी अपनी सास के साथ नजर आ रही हैं.
7/9
परिणीति के ससुराल वाले घर में एक बड़ा सा गार्डन एरिया भी है. जहां पर आपको कई सारे अलग-अलग पेड पौधे लगे हुए हैं.
परिणीति के ससुराल वाले घर में एक बड़ा सा गार्डन एरिया भी है. जहां पर आपको कई सारे अलग-अलग पेड पौधे लगे हुए हैं.
8/9
यहां बैठने के लिए एक सीटिंग एरिया भी बनाया गया है. जहां अक्सर परी और राघव क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं.
यहां बैठने के लिए एक सीटिंग एरिया भी बनाया गया है. जहां अक्सर परी और राघव क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं.
9/9
बता दें कि परी और राघव की शादी साल 2023 में हुई थी. ये कपल अब दो साल बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है.
बता दें कि परी और राघव की शादी साल 2023 में हुई थी. ये कपल अब दो साल बाद अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है.
Published at : 27 Sep 2025 06:34 PM (IST)
Embed widget