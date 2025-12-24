एक्सप्लोरर
New Year Party Look: न्यू ईयर पार्टी के लिए चाहिए ग्लैमरस लुक, करीना कपूर के वेस्टर्न आउटफिट से लें इंस्पिरेशन
New Year Party Look: नया साल आने वाला है, तैयार हो जाइए ग्लैमरस न्यू ईयर लुक के लिए. करीना कपूर के स्टाइल और सही आउटफिट से पार्टी में सबसे अलग दिखें.
इस न्यू ईयर अपनी पार्टी स्टाइल को बनाएं खास. करीना कपूर के वेस्टर्न आउटफिट से लें ग्लैमरस और ट्रेंडी लुक का आइडिया और पाएं बिल्कुल नया फैशन अनुभव.
1/7
2/7
Published at : 24 Dec 2025 02:55 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी के लिए चाहिए ग्लैमरस लुक, करीना कपूर के वेस्टर्न आउटफिट से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
10 Photos
शाहरुख खान की 'किंग' से रणबीर कपूर की 'रामायण' तक, साल 2026 की ये है मच अवेटेड फिल्में
बॉलीवुड
7 Photos
'ज्यादा बोटॉक्स-सर्जरी से बिगड़ा चेहरा', ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रोल हुई बड़े प्रोड्यूसर की पत्नी
बॉलीवुड
10 Photos
माधुरी दीक्षित को मिली थी नाक ठीक करवाने की सलाह, एक फिल्म ने रातों-रात बदली जिंदगी
बॉलीवुड
7 Photos
सुपरहिट फिल्म में हेमा मालिनी को चाहते थे अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बाबी को करवा दिया था बाहर
बॉलीवुड
7 Photos
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'जिंदा तो हैं पर चलती-फिरती लाशें', बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा मौत का खौफ, नाम बताने में भी लग रहा डर
दिल्ली NCR
दिल्ली में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर! दिल्ली HC ने केंद्र से कहा- इस पर GST कम करें
विश्व
‘चुनाव रोकने के लिए हत्या करवाई’, यूनुस सरकार पर उस्मान हादी के भाई का सनसनीखेज आरोप
क्रिकेट
'84 गेंद में 190 रन, 16 चौके और 15 लंबे छक्के...', विजय हजारे ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी का तूफान
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी के लिए चाहिए ग्लैमरस लुक, करीना कपूर के वेस्टर्न आउटफिट से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
10 Photos
शाहरुख खान की 'किंग' से रणबीर कपूर की 'रामायण' तक, साल 2026 की ये है मच अवेटेड फिल्में
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion