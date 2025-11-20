हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Birthday Special: खानदानी विरासत छोड़ फिल्मों में रखा कदम, असफल रहा करियर फिर भी आलिशान जिंदगी जीती हैं नेहा शर्मा

Neha Sharma Birthday: नेहा शर्मा का बॉलीवुड के चर्चित नामों में से एक हैं. बिहार के भागलपुर की रहने वाली इस हसीना ने बॉलीवुड में डेब्यू तो किया लेकिन असफल रहीं. जानें कितनी है नेटवर्थ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 20 Nov 2025 09:07 PM (IST)
नेहा शर्मा ने अपने खानदानी विरासत यानी राजनीति छोड़ फिल्मों में आने का फैसला किया. उनके पिता अजीत शर्मा कांग्रेस नेता हैं. लेकिन बॉलीवुड में वो अपना सिक्का नहीं चला पाईं. जन्मदिन के मौके पर जानें एक्ट्रेस के करियर और नेटवर्थ की हर एक डिटेल.

नेहा शर्मा 21 नवंबर को अपना 38वां जन्मदिन मनाएंगी. अदाकारा ने बॉलीवुड में यूं तो कई फिल्मों में काम किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाई. आज हम उनके करियर और नेटवर्थ के बारे में आपको बताएंगे.
नेहा शर्मा मूल रूप से बिहार के भागलपुर की रहने वाली है. फिल्मों के अलावा वो अपने ग्लैमरस लुक्स को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. मूवीज में भले दर्शकों ने उन्हें प्यार नहीं दिया लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस उनके हर एक लुक के दीवाने हैं.
अदाकारा ने 2007 में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत की. ‘चिरुथा’ से उन्होंने डेब्यू किया लेकिन उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिल पाई. इसके बाद 2009 में उन्हें ‘कुर्राडू’ में देखा गया और वो हिट हो गई. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया.
2010 में नेहा शर्मा को इमरान हाशमी के ऑपोजिट क्रुक में देखा गया. इस फिल्म को दर्शकों ने खूब पसंद किया और एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी भी सातवें आसमान पर पहुंच गई. इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में देखा गया लेकिन इनमें से सिर्फ चुनिंदा फिल्मों ने ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कहर बरपाया.
नेहा शर्मा ने क्या सुपर कूल हैं हम’, ‘जयंताभाई की लव स्टोरी’, ‘यमला पगला दीवाना 2’, ‘यंगिस्तान’, ‘तुम बिन 2’, ‘मुबारकां’, ‘तान्हाजी’ और ‘जोगीरा सारा रा रा’ जैसी तमाम फिल्मों में काम कर ऑडियंस के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ी है. इतने लंबे करियर में उनकी कुछ ही फिल्में हिट लिस्ट में शामिल है. एक्ट्रेस बिहार से बिलॉन्ग करती हैं लेकिन इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने अपने दम पर अच्छा मुकाम हासिल किया.
वैसे तो अदाकारा को कम ही फिल्मों में देखा जाता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव हैं. इसके साथ ही वो कई विज्ञापनों में भी काम कर चुकी हैं. भले फिल्मों में उनका परफॉर्मेंस रेट मॉडरेट रहा लेकिन फैंस के दिल में नेहा शर्मा गहराई से बसती हैं.
नेटवर्थ की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक नेहा शर्मा 33 करोड़ के संपत्ति की मालकिन हैं. सोशल मीडिया, फिल्म्स और ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए वो तगड़ी कमाई करती हैं.
Published at : 20 Nov 2025 09:07 PM (IST)
Neha Sharma Crook Tanhaji

