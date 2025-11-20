एक्सप्लोरर
Birthday Special: खानदानी विरासत छोड़ फिल्मों में रखा कदम, असफल रहा करियर फिर भी आलिशान जिंदगी जीती हैं नेहा शर्मा
Neha Sharma Birthday: नेहा शर्मा का बॉलीवुड के चर्चित नामों में से एक हैं. बिहार के भागलपुर की रहने वाली इस हसीना ने बॉलीवुड में डेब्यू तो किया लेकिन असफल रहीं. जानें कितनी है नेटवर्थ.
नेहा शर्मा ने अपने खानदानी विरासत यानी राजनीति छोड़ फिल्मों में आने का फैसला किया. उनके पिता अजीत शर्मा कांग्रेस नेता हैं. लेकिन बॉलीवुड में वो अपना सिक्का नहीं चला पाईं. जन्मदिन के मौके पर जानें एक्ट्रेस के करियर और नेटवर्थ की हर एक डिटेल.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 20 Nov 2025 09:07 PM (IST)
Tags :Neha Sharma Crook Tanhaji
बॉलीवुड
7 Photos
खानदानी विरासत छोड़ फिल्मों में रखा कदम, असफल रहा करियर फिर भी आलिशान जिंदगी जीती हैं नेहा शर्मा
बॉलीवुड
7 Photos
डेब्यू से रातों रात स्टार बन गईं अक्षय कुमार की ये एक्ट्रेस, जानें कहां गायब हैं आरती छाबड़िया
बॉलीवुड
7 Photos
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
बॉलीवुड
10 Photos
तमन्ना भाटिया की 10 तस्वीरें: परफेक्ट फिगर से कहर ढहाती हैं एक्ट्रेस, यहां देखें उनके दिलकश अवतार
बॉलीवुड
7 Photos
व्हाइट सेक्विन ऑउटफिट में तारा सुतारिया लगीं बला की हसीन, बर्थडे फोटोज ने उड़ाया होश
बॉलीवुड
9 Photos
सोनम कपूर की प्रेग्नेंसी कंफर्म, एक्ट्रेस ने बेबी बंप की तस्वीरों के साथ की मां बनने की अनाउंसमेंट
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
रूस के Su-57 को मिला पहला ग्राहक, किस देश ने खरीदा 5वीं पीढ़ी का सबसे खतरनाक फाइटर जेट?
पंजाब
लुधियाना: PAK हैंडलर्स के इशारे पर काम कर रहे 2 खालिस्तानी आंतिकयों का एनकाउंटर, 5 पिस्टल बरामद
बिजनेस
करोड़ों का कॉर्पस बनाने के लिए बस इतनी रकम करनी होगी इन्वेस्ट, जानें पूरा कैलकुलेशन
बॉलीवुड
दुबई में फैमिली संग वेकेशन मना रही हैं गौहर, पहली बार फैंस को दिखाई दूसरे बेटे की झलक
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
खानदानी विरासत छोड़ फिल्मों में रखा कदम, असफल रहा करियर फिर भी आलिशान जिंदगी जीती हैं नेहा शर्मा
बॉलीवुड
7 Photos
डेब्यू से रातों रात स्टार बन गईं अक्षय कुमार की ये एक्ट्रेस, जानें कहां गायब हैं आरती छाबड़िया
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion