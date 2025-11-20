नेहा शर्मा ने क्या सुपर कूल हैं हम’, ‘जयंताभाई की लव स्टोरी’, ‘यमला पगला दीवाना 2’, ‘यंगिस्तान’, ‘तुम बिन 2’, ‘मुबारकां’, ‘तान्हाजी’ और ‘जोगीरा सारा रा रा’ जैसी तमाम फिल्मों में काम कर ऑडियंस के मन में अपनी गहरी छाप छोड़ी है. इतने लंबे करियर में उनकी कुछ ही फिल्में हिट लिस्ट में शामिल है. एक्ट्रेस बिहार से बिलॉन्ग करती हैं लेकिन इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने अपने दम पर अच्छा मुकाम हासिल किया.