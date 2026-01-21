हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये बेहद डरावनी फिल्में और सीरीज, देखकर रूह कांप उठेगी

नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये बेहद डरावनी फिल्में और सीरीज, देखकर रूह कांप उठेगी

Top Horror Movies:नेटफ्लिक्स पर हॉरर फिल्मों और सीरीज का खजाना मौजूद है, जो लोगों को डर का डोज देती हैं. चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी फिल्में जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Jan 2026 06:19 PM (IST)
Top Horror Movies:नेटफ्लिक्स पर हॉरर फिल्मों और सीरीज का खजाना मौजूद है, जो लोगों को डर का डोज देती हैं. चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी फिल्में जिन्हें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

नेटफ्लिक्स पर हॉरर फिल्मों और सीरीज का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है. यहां आपको डर सस्पेंस और रोमांच का पूरा तड़का मिलेगा. हम आपको कुछ सबसे ज्यादा डरावनी भारतीय हॉरर फिल्में और सीरीज के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी.

नेटफ्लिक्स आजकल सबसे पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में से एक है. यहां कई ऐसी हॉरर फिल्में और सीरीज हैं जिन्हें देखकर लोग सच में डर जाते हैं. आइए जानते हैं इन फिल्मों और सीरीज के बारे में हर एक को अलग से समझते हैं.
शैतान- अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान साल 2024 की सुपरनेचुरल साइकोलॉजिकल फिल्म है. इसे विकास बहल ने डायरेक्ट किया है और ये साल 2023 की गुजराती फिल्म वंश का हिंदी रीमेक है.इस फिल्म को थिएटर में जितना प्यार मिला नेटफ्लिक्स पर भी उतना ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.
शैतान- अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान साल 2024 की सुपरनेचुरल साइकोलॉजिकल फिल्म है. इसे विकास बहल ने डायरेक्ट किया है और ये साल 2023 की गुजराती फिल्म वंश का हिंदी रीमेक है.इस फिल्म को थिएटर में जितना प्यार मिला नेटफ्लिक्स पर भी उतना ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.
Published at : 21 Jan 2026 06:19 PM (IST)
Tags :
Betaal Shaitaan Lupt

