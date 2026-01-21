नेटफ्लिक्स पर मौजूद हैं ये बेहद डरावनी फिल्में और सीरीज, देखकर रूह कांप उठेगी

शैतान- अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान साल 2024 की सुपरनेचुरल साइकोलॉजिकल फिल्म है. इसे विकास बहल ने डायरेक्ट किया है और ये साल 2023 की गुजराती फिल्म वंश का हिंदी रीमेक है.इस फिल्म को थिएटर में जितना प्यार मिला नेटफ्लिक्स पर भी उतना ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.