फोटो गैलरी
नेहा धूपिया की 8 तस्वीरें: 44 की उम्र में भी हैं बला की हसीना, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं बनीं मिस इंडिया

नेहा धूपिया की 8 तस्वीरें: 44 की उम्र में भी हैं बला की हसीना, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं बनीं मिस इंडिया

Neha Dhupia Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको उस हसीना की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्होंने साल 2002 में मिस इंडिया का ताज पहना था. डालिए इनकी तस्वीरों पर एक नजर....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 21 Sep 2025 05:25 PM (IST)
Neha Dhupia Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको उस हसीना की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्होंने साल 2002 में मिस इंडिया का ताज पहना था. डालिए इनकी तस्वीरों पर एक नजर....

दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटिड एक्ट्रेस नेहा धूपिया की. जिन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. इन दिनों एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादा ओटीटी पर नजर आ रही हैं. इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं. नीचे देखिए उनकी दिलकश फोटोज....

1/8
नेहा धूपिया फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतकर फिल्म 'कयामत: सिटी अंडर थ्रेट' से बॉलीवुड में कदम रखा. ये साल 2003 में रिलीज हुई थी.
नेहा धूपिया फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतकर फिल्म 'कयामत: सिटी अंडर थ्रेट' से बॉलीवुड में कदम रखा. ये साल 2003 में रिलीज हुई थी.
2/8
इसके बाद एक्ट्रेस 'क्या कूल हैं हम', 'चुप चुप के', 'सिंह इज किंग', 'तुम्हारी सुलु' और 'ए थर्सडे' जैसी कई फिल्मों में नजर तो आई, लेकिन इसके बाद वो इंडस्ट्री में कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाई.
इसके बाद एक्ट्रेस 'क्या कूल हैं हम', 'चुप चुप के', 'सिंह इज किंग', 'तुम्हारी सुलु' और 'ए थर्सडे' जैसी कई फिल्मों में नजर तो आई, लेकिन इसके बाद वो इंडस्ट्री में कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाई.
3/8
नेहा काफी वक्त के लिए इंडस्ट्री से दूर भी हो गई थी. लेकिन अब वो किसी-किसी फिल्म में नजर आती हैं. फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस ‘रोडीज’ जैसे रिएलिटी शोज में भी नजर आती हैं.
नेहा काफी वक्त के लिए इंडस्ट्री से दूर भी हो गई थी. लेकिन अब वो किसी-किसी फिल्म में नजर आती हैं. फिल्मों के अलावा एक्ट्रेस ‘रोडीज’ जैसे रिएलिटी शोज में भी नजर आती हैं.
4/8
नेहा आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म ‘बैड न्यूज’ में देखा गया था. जो साल 2024 में रिलीज हुई थी.
नेहा आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म ‘बैड न्यूज’ में देखा गया था. जो साल 2024 में रिलीज हुई थी.
5/8
इनके अलावा नेहा का एक खुद का शो भी है. इसका नाम #नोफ़िल्टर नेहा है. जिसमें अभी तक सोहा, करीना समेत कई बड़े स्टार्स शिरकत कर चुके हैं.
इनके अलावा नेहा का एक खुद का शो भी है. इसका नाम #नोफ़िल्टर नेहा है. जिसमें अभी तक सोहा, करीना समेत कई बड़े स्टार्स शिरकत कर चुके हैं.
6/8
नेहा धूपिया ने एक्टर अंगद बेदी के साथ शादी की है. अब ये कपल दो बच्चों एक बेटी और एक बेटे के पेरेंट्स भी बन चुके हैं. जिन्हें वो लाइमलाइट से दूर रखते हैं.
नेहा धूपिया ने एक्टर अंगद बेदी के साथ शादी की है. अब ये कपल दो बच्चों एक बेटी और एक बेटे के पेरेंट्स भी बन चुके हैं. जिन्हें वो लाइमलाइट से दूर रखते हैं.
7/8
नेहा आज 45 साल की हो चुकी हैं. लेकिन एक्ट्रेस अभी भी बला की खूबसूरत नजर आती हैं. उनकी फिटनेस भी कमाल की है.
नेहा आज 45 साल की हो चुकी हैं. लेकिन एक्ट्रेस अभी भी बला की खूबसूरत नजर आती हैं. उनकी फिटनेस भी कमाल की है.
8/8
इस बात का सबूत नेहा का इंस्टाग्राम अकाउंट देता है. जहां वो हर दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
इस बात का सबूत नेहा का इंस्टाग्राम अकाउंट देता है. जहां वो हर दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
Published at : 21 Sep 2025 05:25 PM (IST)
बॉलीवुड फोटो गैलरी

क्रिकेट
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
Solar Eclipse Impact: 21 सितंबर Surya Grahan, क्या बदलेगी दुनिया की सियासत?
PM Modi Mother Abuse: बिहार में सियासी महाभारत, Tejashwi की सभा में PM की माँ को गाली!
Anantnag Fire: जम्मू कश्मीर के Anantnag में भीषण आग, 3 मकान जलकर खाक!
Cylinder Blast: 7 सिलिंडर फटे, घर राख! परिवार ने बचाई जान

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
क्रिकेट
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
इंडिया
GST Reform: दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय कुमार ने रखा है कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
ऑटो
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
Hero Splendor Plus या TVS Star City Plus, कौन-सी बाइक जीएसटी कटौती के बाद मिलेगी सस्ती?
जनरल नॉलेज
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
क्या है भारत की मिल्क लाइन, किस राज्य के लोग हजम कर लेते हैं दूध और कहां के नहीं?
ट्रेंडिंग
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
पेंशन लेने की उम्र में टेंशन ले रहे चाचा! बीच सड़क अपनी जवान महबूबा से इश्क फरमाते दिखे अंकल- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
घर के आसपास भी नहीं दिखेंगे झींगुर, बस इन टिप्स से चले जाएंगे बेहद दूर
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
