एक्सप्लोरर
नेहा धूपिया की 8 तस्वीरें: 44 की उम्र में भी हैं बला की हसीना, देखकर आप भी कहेंगे यूं ही नहीं बनीं मिस इंडिया
Neha Dhupia Photos: इस रिपोर्ट में हम आपको उस हसीना की खूबसूरत तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्होंने साल 2002 में मिस इंडिया का ताज पहना था. डालिए इनकी तस्वीरों पर एक नजर....
दरअसल हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटिड एक्ट्रेस नेहा धूपिया की. जिन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया. इन दिनों एक्ट्रेस फिल्मों से ज्यादा ओटीटी पर नजर आ रही हैं. इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं. नीचे देखिए उनकी दिलकश फोटोज....
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 21 Sep 2025 05:25 PM (IST)
Tags :Neha Dhupia Bollywood
बॉलीवुड
7 Photos
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
बॉलीवुड
10 Photos
अक्षय कुमार के बेटे आरव संग नजर आई इस मिस्ट्री गर्ल को जानते हैं आप? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती
बॉलीवुड
9 Photos
पत्नी संग दिखे नसीरुद्दीन शाह, स्टाइलिश लुक में पहुंचीं मीरा, ईशान ने डैशिंग अवतार में दिए पोज
बॉलीवुड
7 Photos
कोई पति की बाहों में हुई थीं रोमांटिक, तो किसी ने शर्ट का बटन खोलकर दिखाया बेबी बंप
बॉलीवुड
7 Photos
51 की उम्र में भी बरकरार है ट्विंकल खन्ना का निखार, स्टाइलिश अवतार में जुहू में नजर आईं डीवा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
IND vs PAK मैच से पहले अश्विन ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, जानें क्यों बोले- वो कोई प्रिसिंपल नहीं...
इंडिया
दूध, पनीर, तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज तक... नवरात्र के पहले ही दिन से सस्ता मिलेगा ये सामान, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह का आया बयान, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है स्पेशल कोड वर्ड, वजह जानकर नहीं रूकेगी आपकी हंसी
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
इस वीकेंड ओटीटी पर यहां देख डालें करीना कपूर ये शानदार फिल्में, बेबो ने दी है कई ब्लॉकबस्टर हिट्स
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion