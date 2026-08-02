Bhojpuri Bawaal Grand Premiere: जियो हॉटस्टार का शो बहुचर्चित शो 'भोजपुरी बवाल' का ग्रैंड प्रीमियर शुरू हो चुका है. इसकी स्ट्रीमिंग का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था, जो कि आज यानी कि 2 अगस्त को खत्म हो चुका है. इसमें पवन सिंह, निरहुआ दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, तेज प्रताप यादव और काजल राघवानी जैसे स्टार्स पहुंचे हैं, जो बवाल काटते दिख रहे हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं शो से जुड़े पूरे अपडेट्स...

'भोजपुरी बवाल' के ग्रैंड प्रीमियर के अपडेट्स

'भोजपुरी बवाल' के ग्रैंड प्रीमियर की शुरुआत पवन सिंह की आवाज में होती है, जिसमें वो भोजपुरी की पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं.

आम्रपाली दुबे ने शो की शुरुआत में बताया कि पवन सिंह का निक नेम 'हलुमान' है. इसे बताकर वो काफी हंसने लगती हैं.

आम्रपाली ने पवन सिंह को लेकर खुलासा किया कि जिस भी फिल्म में उनका नाम राजा होता है वो हिट हो जाती है.

वहीं, निरहुआ ने कहा कि पवन सिंह कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं रहते हैं.

पाखी हेगड़े कहती हैं कि पवन सिंह के बिना इंडस्ट्री अधूरी है. निरहुआ उन्हें भोजपुरी की सबसे बड़ी धरोहर बताते हैं.

पवन सिंह की पर्सनल लाइफ से जुड़े विवादों का भी जिक्र इस शो में किया गया. शो में उनके तेवर भी दिखाए गए. उनका इंट्रोडक्शन कमाल का रहा एक दम भोजपुरी बवाल के जैसे.

पवन सिंह के सालों पुराने उस स्टेज शो का भी जिक्र किया गया, जिसमें उन्हें पत्थर मारा गया था. पवन सिंह का वीडियो भी दिखाया गया था, जिसमें वो ललकारते हुए नजर आए थे.

तेज प्रताप यादव की भी एंट्री शो में हो चुकी है. पाखी हेगड़े उन्हें कृष्ण भगवान के जैसे बताती हैं.

निरहुआ तेज प्रताप को लेकर कहते हैं, 'मैंने ऐसा नेता नहीं देखा. मुझे उन्हें देखकर हंसी आ जाती है.'

निरहुआ की भी हुई एंट्री. उनका इंट्रोडक्शन उनके पॉपुलर गाने 'निरहुआ ना ह' से होती है, जो वो खुद लाइव स्टेज शो में गाते हैं.

आम्रपाली दुबे, निरहुआ की तारीफ करती हैं और कहती हैं, 'बहुत कम ही हो पाता है जब वो अपने पहले किरदार के नाम से जाना जाता है. वो बहुत प्यारे हैं.'

आम्रपाली ने निरहुआ के साथ पहली मुलाकात को याद किया कहा, 'इतना दुबला पतला छोटा सा इंसान कैसे सुपरस्टार. फिर जब मैं अपनी पहली फिल्म के प्रमोशन के लिए गई तो देखा वहां लोग बाइक, छत पर चढ़कर उनको देखने के लिए आए थे.'

निरहुआ को लेकर आम्रपाली कहती हैं, 'मैं बहुत लकी हूं कि मैंने उनके साथ काम किया. मैं उनके साथ 35-38 फिल्में की है और अब तो वो को-एक्टर कम फैमिली मेंबर ज्यादा लगते हैं.'

निरहुआ बोले- 'आम्रपाली दुबे ने मुझे नया जीवन दे दिया. क्योंकि 2014 में भी लगभग मेरा करियर खत्म हो गया था. लेकिन आम्रपाली के साथ काम करने के बाद हमने लगातार हिट्स दिए.'

आम्रपाली दुबे ने इस दौरान शॉकिंग खुलासा किया. उन्होंने बताया कि वो मां बनना चाहती हैं.

कब और कहां देख सकते हैं 'भोजपुरी बवाल'?

बहरहाल, अगर शो 'भोजपुरी बवाल' के बारे में बात की जाए तो ये ना तो स्क्रिप्ड है ना तो इसमें कोई मिर्च मसाला है. सब कुछ लाइव दिखाए जाने का वादा किया जाता है. वहीं, शो के प्रोमो में निरहुआ और आम्रपाली से कहते हुए सुना गया था कि ये 'बिग बॉस' से भी ऊपर जाएगा. इस शो का प्रीमियर रात 9 बजे से ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर किया जा रहा है और 10 बजे से कलर्स टीवी पर देख सकेंगे. आपको बता दें कि ये वो समय है जिस पर सलमान खान का शो 'बिग बॉस' स्ट्रीम किया जाता था.