एक्सप्लोरर
Navratri Event: बीवी संग पहुंचे नागार्जुन, व्हाइट साड़ी में खूब जचीं तब्बू, रेड सूट में मलाइका ने ढाया कहर
Navratri Event: कल्याणा ज्वेलर्स ने नवरात्रि इवेंट रखा. जिसमें ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि कई बड़े साउथ स्टार्स ने भी शिरकत की. नीचे देखिए कौन किस लुक में नजर आया.
बॉलीवुड सितारों पर भी इस वक्त नवरात्रि का खुमार चढ़ा हुआ है. इस दौरान कोई पूजा करता नजर आ रहा है. तो कोई गरबा और डांडिया नाइट में रंग जमा रहा है. वहीं नवरात्रि के चौथे दिन कल्याण ज्वेलर्स ने एक शानदार इवेंट रखा. जिसमें कई स्टार्स ने हिस्सा लिया. नीचे देखिए तस्वीरें.....
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
Published at : 25 Sep 2025 08:12 PM (IST)
Tags :Tabu Nagarjuna Karisma Kapoor Navratri 2025
बॉलीवुड
11 Photos
बीवी संग पहुंचे नागार्जुन, व्हाइट साड़ी में खूब जचीं तब्बू, रेड सूट में मलाइका ने ढाया कहर
बॉलीवुड
10 Photos
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
बॉलीवुड
10 Photos
दीपिका पादुकोण की 'ननद' रितिका भवनानी हैं बेहद ग्लैमरस, तस्वीरें देख हार बैठेंगे दिल
बॉलीवुड
10 Photos
66 साल की उम्र में भी गजब की हैं हसीन नीना, फैशन में दे रही यंग एक्ट्रेसेस को टक्कर
बॉलीवुड
7 Photos
लूज डेनिम और क्रॉप टॉप में नजर आईं 'दंगल गर्ल', तस्वीरें देख आप भी कहेंगे नेचुरल ब्यूटी
बॉलीवुड
10 Photos
सान्या मल्होत्रा की 10 तस्वीरें: दंगल गर्ल का हर अंदाज है निराला, खूबसूरती पर मर मिटेंगे
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
बॉलीवुड
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
Advertisement
बॉलीवुड
11 Photos
बीवी संग पहुंचे नागार्जुन, व्हाइट साड़ी में खूब जचीं तब्बू, रेड सूट में मलाइका ने ढाया कहर
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion