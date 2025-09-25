हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNavratri Event: बीवी संग पहुंचे नागार्जुन, व्हाइट साड़ी में खूब जचीं तब्बू, रेड सूट में मलाइका ने ढाया कहर

Navratri Event: बीवी संग पहुंचे नागार्जुन, व्हाइट साड़ी में खूब जचीं तब्बू, रेड सूट में मलाइका ने ढाया कहर

Navratri Event: कल्याणा ज्वेलर्स ने नवरात्रि इवेंट रखा. जिसमें ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि कई बड़े साउथ स्टार्स ने भी शिरकत की. नीचे देखिए कौन किस लुक में नजर आया.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 25 Sep 2025 08:12 PM (IST)
Navratri Event: कल्याणा ज्वेलर्स ने नवरात्रि इवेंट रखा. जिसमें ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि कई बड़े साउथ स्टार्स ने भी शिरकत की. नीचे देखिए कौन किस लुक में नजर आया.

बॉलीवुड सितारों पर भी इस वक्त नवरात्रि का खुमार चढ़ा हुआ है. इस दौरान कोई पूजा करता नजर आ रहा है. तो कोई गरबा और डांडिया नाइट में रंग जमा रहा है. वहीं नवरात्रि के चौथे दिन कल्याण ज्वेलर्स ने एक शानदार इवेंट रखा. जिसमें कई स्टार्स ने हिस्सा लिया. नीचे देखिए तस्वीरें.....

1/11
साउथ एक्टर प्रभु गणेशन इस इवेंट में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे. जिन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए. दोनों एकसाथ बेहद प्यारे लग रहे थे.
साउथ एक्टर प्रभु गणेशन इस इवेंट में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे. जिन्होंने पैपराजी को पोज भी दिए. दोनों एकसाथ बेहद प्यारे लग रहे थे.
2/11
एक्ट्रेस पूजा सावंत भी इस इवेंट में पहुंची. जो येलो कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी. उन्होंने साड़ी को रेड ब्लाउज के साथ पेयर किया था.
एक्ट्रेस पूजा सावंत भी इस इवेंट में पहुंची. जो येलो कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी. उन्होंने साड़ी को रेड ब्लाउज के साथ पेयर किया था.
3/11
एक्ट्रेस प्रणिता सुभाष इस इवेंट में पिंक लहंगे में नजर आई. उनका ये लुक काफी क्लासी और एलीगेंट लग रहा है.
एक्ट्रेस प्रणिता सुभाष इस इवेंट में पिंक लहंगे में नजर आई. उनका ये लुक काफी क्लासी और एलीगेंट लग रहा है.
4/11
कल्याण ज्वेलर्स के इस इवेंट में कई बॉलीवुड स्टार्स भी पहुंचे. करिश्मा कपूर येलो साड़ी में किसी महारानी से कम नहीं लग रही.
कल्याण ज्वेलर्स के इस इवेंट में कई बॉलीवुड स्टार्स भी पहुंचे. करिश्मा कपूर येलो साड़ी में किसी महारानी से कम नहीं लग रही.
5/11
साउथ के सुपरस्टार एक्टर नागार्जुन अपनी बीवी और दोनों स्टार बेटों के साथ इस इवेंट में पहुंचे थे.
साउथ के सुपरस्टार एक्टर नागार्जुन अपनी बीवी और दोनों स्टार बेटों के साथ इस इवेंट में पहुंचे थे.
6/11
नागार्जुन ने ब्लू कलर का कुर्ता कैरी किया था. एक्टर इस लुक में काफी हैंडमस भी लग रहे हैं.
नागार्जुन ने ब्लू कलर का कुर्ता कैरी किया था. एक्टर इस लुक में काफी हैंडमस भी लग रहे हैं.
7/11
बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस तब्बू भी इस इवेंट में नजर आई. एक्ट्रेस व्हाइट साड़ी में कहर ढहाती नजर आई.
बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस तब्बू भी इस इवेंट में नजर आई. एक्ट्रेस व्हाइट साड़ी में कहर ढहाती नजर आई.
8/11
तब्बू ने अपना लुक एक हैवी नेकलेस, बालों में बन और ग्लोसी मेकअप के साथ कंपलीट किया. बता दें किसी वक्त में तब्बू का नागार्जुन संग खूब अफेयर चला था. दोनों आज सालों बाद एक जगह स्पॉट हुए हैं.
तब्बू ने अपना लुक एक हैवी नेकलेस, बालों में बन और ग्लोसी मेकअप के साथ कंपलीट किया. बता दें किसी वक्त में तब्बू का नागार्जुन संग खूब अफेयर चला था. दोनों आज सालों बाद एक जगह स्पॉट हुए हैं.
9/11
एक्ट्रेस श्रीलीला पिंक कलर का फ्लोरलेंथ सूट में नजर आई. ट्रेडिशनल अवतार एक्ट्रेस पर खूब जच रहा है.
एक्ट्रेस श्रीलीला पिंक कलर का फ्लोरलेंथ सूट में नजर आई. ट्रेडिशनल अवतार एक्ट्रेस पर खूब जच रहा है.
10/11
बॉलीवुड की खूबसूरत और फिट एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का इस इवेंट में बेहद हसीन अवतार देखने को मिला. एक्ट्रेस ने हैवी वर्क वाला रेड सूट कैरी किया. बालों में गजरा और माथे पर बिंदी उनके लुक में चार चांद लगा रही है.
बॉलीवुड की खूबसूरत और फिट एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा का इस इवेंट में बेहद हसीन अवतार देखने को मिला. एक्ट्रेस ने हैवी वर्क वाला रेड सूट कैरी किया. बालों में गजरा और माथे पर बिंदी उनके लुक में चार चांद लगा रही है.
11/11
एक्ट्रेस जेनेलिया डीसूजा भी इस इवेंट में शामिल हुई. जिन्होंने रेड कार्पेट पर इस खूबसूरत लुक में कई सारे पोज दिए.
एक्ट्रेस जेनेलिया डीसूजा भी इस इवेंट में शामिल हुई. जिन्होंने रेड कार्पेट पर इस खूबसूरत लुक में कई सारे पोज दिए.
Published at : 25 Sep 2025 08:12 PM (IST)
Tags :
Tabu Nagarjuna Karisma Kapoor Navratri 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
बॉलीवुड
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

They Call Him OG Review: इमरान हाशमी और पवन कल्याण ने अपने ओजी स्टाइल से प्रभावित किया
Ashi Singh Garba: पीली सिल्क साड़ी में Aashi Singh का जलवा, Garba पर कही ये बात
Next Gen GST Reforms: जनता को बड़ी राहत, PM Modi का 'बचत उत्सव' तोहफा!
Dostana 2 Casting: Kartik Aaryan OUT, Vikrant Massey की एंट्री CONFIRM!
Wild Animal Attacks: UP में खूंखार जानवरों का आतंक, Lucknow, Bahraich, Hapur में दहशत

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
पाकिस्तान और तुर्की की राह पर बांग्लादेश! यूनुस के नेतृत्व में मुल्क को इस्लामिक बनाने की कोशिशें तेज, टारगेट पर सेना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
जेल में बंद मुस्कान और साहिल ने रखा नवरात्रि का व्रत, भगवान कृष्ण जैसे बेटे की है चाहत
क्रिकेट
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
एशिया कप का फाइनल नहीं खेल पाएंगे सूर्यकुमार यादव? पाकिस्तान की शिकायत के बाद लगेगा बैन? जानें नियम
बॉलीवुड
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
मिलिंद सोमन ऐसा क्या खाते हैं कि 59 की उम्र में भी 29 के दिखते हैं? यहां जानें सीक्रेट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
बिहार के गयाजी में बड़ा हादसा, रील बनाने के चक्कर में 9 लड़के डूबे, 5 की मौत
नौकरी
यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन
यहां निकली 590 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 5वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, बिना एग्जाम होगा चयन
ट्रेंडिंग
सांड का नया कांड! दौड़कर आया और मारी जोरदार टक्कर, 10 फुट दूर गिरी लाल साड़ी वाली दादी
सांड का नया कांड! दौड़कर आया और मारी जोरदार टक्कर, 10 फुट दूर गिरी लाल साड़ी वाली दादी
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget