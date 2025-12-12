प्रियंका चोपड़ा की खूबसूरती के दीवाने हुए सिद्धू, तस्वीरें शेयर कर कहा- 'ब्यूटी और ग्रेस का संगम'

नवजोत सिंह सिद्धू ने सेट की तस्वीरें शेयर की हैं जहां वो एक्ट्रेस संग खूब पोज देते नजर आए. एक्ट्रेस संग उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और फैंस भी एक्ट्रेस की खूबसूरती के कायल हो गए हैं.