मौनी रॉय की 10 तस्वीरें: कभी साड़ी...तो कभी वेस्टर्न ड्रेस में हुस्न का जलवा बिखेरती हैं एक्ट्रेस, दिल थामकर देखें लुक

By : सखी चौधरी  | Updated at : 02 Oct 2025 05:44 PM (IST)
मौनी रॉय का नाम उन हसीनाओं की लिस्ट में शुमार है. जिनका करियर टीवी से शुरू हुआ और आज वो बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा रही हैं. लेकिन आज हम उनके प्रोफेशनल वर्कफ्रंट की नहीं बल्कि दिलकश लुक की बात करेंगे. जिसके जरिए एक्ट्रेस सोशल मीडिया का पारा बढ़ाए रखती हैं.

मौनी रॉय ने टीवी पर नाम कमाने के बाद बॉलीवुड में कदम रखा था. आज वो इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है.
एक्ट्रेस सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि ग्लैमरस लुक और फिटनेस को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं.
मौनी रॉय 40 साल की हो चुकी हैं. लेकिन उनकी ये तस्वीरें देख आप भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे.
मौनी चाहे सूट हो, साड़ी हो या वेस्टर्न ड्रेस हर लुक में बला की खूबसूरती दिखती हैं. उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी इस बात की गवाही देता है.
मौनी अक्सर अपने बिकिनी लुक से भी सोशल मीडिया का पारा बढ़ाए रखती हैं. पूल किनारे पोज देती एक्ट्रेस बेहद गॉर्जियस लग रही हैं.
इस व्हाइट सूट के साथ फूलों वाली ज्वेलरी कैरी कर मौनी रॉय किसी अप्सरा से कम सुंदर नहीं लग रही.
सोशल मीडिया पर मौनी रॉय को 34 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं. जो उनकी हर तस्वीर पर बेशुमार प्यार लुटाते हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो मौनी रॉय को आखिरी बार फिल्म ‘द भूतनी’ में नजर आई थी. फिल्म में उनके साथ संजय दत्त ने स्क्रीन शेयर की थी.
अब एक्ट्रेस के पास कई बड़ी फिल्में हैं. इसमें से एक वरुण धवन के साथ 'है जवानी तो इश्क होना है' भी है.
इसके अलावा एक्ट्रेस की पाइपलाइन में अहमद खान की 'वेलकम टू द जंगल' भी है. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है.
Published at : 02 Oct 2025 05:44 PM (IST)
