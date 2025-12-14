पेड़ के पीछे छिपे शूटर पर झपटा शख्स, गन छीन उसी पर तान दी... सिडनी फायरिंग का दिलेरी वाला Video

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर रविवार (14 दिसंबर, 2025)को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दो हमलावरों ने हजारों की संख्या में जुटे लोगों पर अचानक अंधाधुध फायरिंग शुरू कर दी. NSW पुलिस फोर्स ने कहा कि गोलीबारी में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ने पेड़ के पीछे छिपकर गोली चला रहे शूटर पर काबू कर लिया और उसकी राइफल छीनकर उसी पर तान दी.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही करीब 15 सेकंड की इस वीडियो क्लिप में दिख रहा है कि एक निहत्था व्यक्ति पार्किंग में कारों के पीछे छिपते हुए आगे बढ़ता है, फिर पीछे से दौड़कर अचानक हमलावर पर झपटता है, उसे गर्दन से पकड़ता है और राइफल छीन लेता है. पीछे से हुए अचानक हमले से हमलावर जमीन पर गिर जाता है, जबकि शख्स हमलावर की राइफल को उसी पर तान देता है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स शख्स की हिम्मत की खूब सराहना कर रहे हैं.

BREAKING: Video shows how bystander disarmed one of the Bondi Beach gunmen pic.twitter.com/YN9lM1Tzls — The Spectator Index (@spectatorindex) December 14, 2025

बोंडी बीच पर फायरिंग में 10 लोगों की मौत

बोंडी बीच पर स्थानीय समयानुसार शाम 6:30 बजे मास शूटिंग की घटना हुई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो चुकी है. NSW पुलिस फोर्स ने कहा कि इन 10 लोगों में से एक के हमलावर होने की बात कही जा रही है, जबकि दूसरे हमलावर की हालत गंभीर है. वहीं, 11 घायलों में दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. इस घटना के तुरंत बाद NSW पुलिस फोर्स ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया, जो अभी भी जारी है.

न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने लोगों से की अपील

पुलिस ने आम लोगों को घटनास्थल से दूर रहने और किसी सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी है. NSW पुलिस फोर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा, ‘पुलिस मौके पर मौजूद है और जैसे ही अधिक जानकारी उपलब्ध होगी, उसे भी साझा किया जाएगा. फिलहाल अभियान जारी है और हम लगातार लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील कर रहे हैं. कृपया पुलिस के सभी निर्देशों का पालन करें और पुलिस की घेराबंदी को पार न करें.’

