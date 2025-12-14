हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Hardik Pandya ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले ऑलराउंडर; 100 विकेट लेकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Hardik Pandya 100 Wickets: हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में एक विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Dec 2025 08:03 PM (IST)
Hardik Pandya T20 Wickets: हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में एक हजार रन और 100 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बन गए हैं. उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट लेकर यह ऐतिहासिक कारनामा किया है. इसी के साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में विकेटों का भी एक खास कीर्तिमान रच दिया है.

धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच से पहले हार्दिक पांड्या ने अपने टी20 करियर में 99 विकेट लिए थे. ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करते ही उन्होंने टी20 फॉर्मेट में विकेटों का शतक पूरा कर लिया है. वो ऐसा करने वाले केवल तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं, उनसे पहले अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 100 विकेट पूरे कर चुके हैं.

1000 रन और 100 विकेट

हार्दिक पांड्या दुनिया के ऐसे पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में एक हजार रन और 100 विकेट पूरे किए हैं. उनसे पहले दुनिया का कोई भी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर यह कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाया है. हालांकि 3 स्पिन गेंदबाज ऐसा कर चुके हैं. बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने के अलावा 1000 रन भी पूरे किए हैं.

 

अपडेट जारी है...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Dec 2025 07:55 PM (IST)
 India Vs South Africa IND Vs SA 3rd T20 IND VS SA HARDIK PANDYA
