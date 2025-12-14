Hardik Pandya T20 Wickets: हार्दिक पांड्या ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वो अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में एक हजार रन और 100 विकेट पूरे करने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर बन गए हैं. उन्होंने ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट लेकर यह ऐतिहासिक कारनामा किया है. इसी के साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में विकेटों का भी एक खास कीर्तिमान रच दिया है.

धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 मैच से पहले हार्दिक पांड्या ने अपने टी20 करियर में 99 विकेट लिए थे. ट्रिस्टन स्टब्स को आउट करते ही उन्होंने टी20 फॉर्मेट में विकेटों का शतक पूरा कर लिया है. वो ऐसा करने वाले केवल तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं, उनसे पहले अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 100 विकेट पूरे कर चुके हैं.

1000 रन और 100 विकेट

हार्दिक पांड्या दुनिया के ऐसे पहले तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में एक हजार रन और 100 विकेट पूरे किए हैं. उनसे पहले दुनिया का कोई भी तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर यह कीर्तिमान स्थापित नहीं कर पाया है. हालांकि 3 स्पिन गेंदबाज ऐसा कर चुके हैं. बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने के अलावा 1000 रन भी पूरे किए हैं.

अपडेट जारी है...