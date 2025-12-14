भाजयुमो से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तक, नितिन नबीन को BJP में कब-कब दी गई बड़ी जिम्मेदारी?

पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नितिन नबीन को अब पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी है. संगठनात्मक नियुक्ति को लेकर रविवार (14 दिसंबर, 2025) को पत्र जारी किया गया. इस जिम्मेदारी के बाद लगातार नितिन नबीन को बधाई मिल रही है. पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में नितिन नबीन का स्वागत किया गया.

'पार्टी को मिलेगी नई मजबूती और गति'

बिहार बीजेपी की ओर से बधाई में कहा गया, "भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए माननीय श्री नितिन नबीन जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. निश्चित ही आपके अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और समर्पण से पार्टी को नई मजबूती और गति मिलेगी."

नितिन नबीन को भले पहली बार इतना बड़ा पद मिला है लेकिन इसके अलावा भी पार्टी समय-समय पर उन्हें अलग-अलग जिम्मेदारी देती रही है. उन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) में पद मिला था. इसके बाद अब उन्होंने यहां तक का सफर तय किया है.

नितिन नबीन कब किस पद पर रहे?

2008- राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा, सह प्रभारी (युवा मोर्चा)

2010-2013- राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा

2013-2016- राष्ट्रीय महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा

2016-2019- प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, बिहार प्रदेश

2019- सिक्किम राज्य में बीजेपी चुनाव प्रभारी (लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव)

जून 2019- सिक्किम राज्य बीजेपी संगठन प्रभारी

उधर विनोद तावड़े ने एक्स पर पोस्ट किया है, "भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड द्वारा बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन जी को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई. आपका यह नव दायित्व राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के संगठनात्मक विस्तार, वैचारिक संकल्प और कार्यकर्ता सशक्तीकरण को नई दिशा व गति प्रदान करेगा. इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए आपको अनंत शुभकामनाएं!"

नितिन नबीन वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं. उनके पास पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है. उन्होंने इस बार (2025 में) लगातार 5वीं बार बांकीपुर सीट से जीत दर्ज की है. 2010 से पहले 2006 में यह सीट पटना पश्चिमी विधानसभा के नाम से था.

यह भी पढ़ें- नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर पटना में जश्न, प्रदेश अध्यक्ष बोले- 'पहली बार…'

