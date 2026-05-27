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Karan Johar Birthday Inside Pics: रानी मुखर्जी से लेकर काजोल तक, इन सेलेब्स ने करण जौहर की बर्थडे पार्टी में लगाए चार चांद, देखें तस्वीरें
Karan Johar Birthday Inside Pics: करण जौहर 54 साल के हो गए हैं. उन्होंने 25 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. डायरेक्टर की बर्थडे पार्टी की इनसाइड तस्वीरें अब सामने आ गई है.
बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने 25 मई को अपना 54वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने उनके लिए एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स शामिल हुए. अब करण जौहर की इस बर्थडे पार्टी की इनसाइड तस्वीरें सामने आ गई हैं.
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Published at : 27 May 2026 02:29 PM (IST)
Tags :Karan Johar Kajol Manish Malhotra Alia Bhat
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