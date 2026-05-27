हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडKaran Johar Birthday Inside Pics: रानी मुखर्जी से लेकर काजोल तक, इन सेलेब्स ने करण जौहर की बर्थडे पार्टी में लगाए चार चांद, देखें तस्वीरें

Karan Johar Birthday Inside Pics: रानी मुखर्जी से लेकर काजोल तक, इन सेलेब्स ने करण जौहर की बर्थडे पार्टी में लगाए चार चांद, देखें तस्वीरें

Karan Johar Birthday Inside Pics: करण जौहर 54 साल के हो गए हैं. उन्होंने 25 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. डायरेक्टर की बर्थडे पार्टी की इनसाइड तस्वीरें अब सामने आ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 May 2026 02:29 PM (IST)
Karan Johar Birthday Inside Pics: करण जौहर 54 साल के हो गए हैं. उन्होंने 25 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. डायरेक्टर की बर्थडे पार्टी की इनसाइड तस्वीरें अब सामने आ गई है.

बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने 25 मई को अपना 54वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने उनके लिए एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स शामिल हुए. अब करण जौहर की इस बर्थडे पार्टी की इनसाइड तस्वीरें सामने आ गई हैं.

1/10
करण जौहर ने 25 मई को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनके करीबी दोस्त और मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डायरेक्टर के लिए एक शानदार पार्टी रखी.
करण जौहर ने 25 मई को अपना 54वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर उनके करीबी दोस्त और मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने डायरेक्टर के लिए एक शानदार पार्टी रखी.
2/10
करण जौहर की इस ग्रैंड बर्थडे पार्टी की इनसाइड अब तस्वीरें सामने आ गई हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
करण जौहर की इस ग्रैंड बर्थडे पार्टी की इनसाइड अब तस्वीरें सामने आ गई हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
Published at : 27 May 2026 02:29 PM (IST)
Tags :
Karan Johar Kajol Manish Malhotra Alia Bhat

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Rajni Ki Baraat: ऐसी अनोखी बारात देखी नहीं होगी, ये फिल्म आज की मॉडर्न लड़कियों को देगी नई हिम्मत
रजनी की बारात रिव्यू: ऐसी अनोखी बारात देखी नहीं होगी, ये फिल्म आज की मॉडर्न लड़कियों को देगी नई हिम्मत
मनोरंजन
Cocktail 2 BO Day 1 Prediction: शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन
शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
मनोरंजन
HJTIHH BO Day 1 Prediction: पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है 'है जवानी तो इश्क होना है'? वरुण की टॉप 10 ओपनिंग लिस्ट में हो पाएगी शामिल
पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है 'है जवानी तो इश्क होना है', जानें- प्रीडिक्शन
मनोरंजन
'चांद मेरा दिल' में भरतनाट्म डांस को लेकर ट्रोल रहीं अनन्या पांडे, अब सपोर्ट में उतरीं शोभा डे- बोलीं- 'उसे ही क्यों टारगेट किया जा रहा'
भरतनाट्म डांस को लेकर ट्रोल रहीं अनन्या के सपोर्ट में उतरीं शोभा डे- बोलीं- 'उसे ही क्यों टारगेट...'
Advertisement

वीडियोज

Bakrid Controversy: बकरीद से एक दिन पहले देशभर में भारी बवाल | Mumbai
Shubhendu Government Action: एक्शन में शुभेंदु..Bengal में घुसपैठियों की उलटी गिनती शुरू | TMC
Karnataka CM: कर्नाटक में बड़ा उलटफेर, Congress में हलचल | Rahul Gandhi | Congress | Siddaramaiah
Breaking | US Iran Ceasefire Update: अमेरिका-ईरान के बीच तनाव, जंग तय? | Hormuz | Trump
West Bengal Politics: सुबह होते ही घुसपैठियों पर CM Suvendu Adhikari सरकार का बड़ा एक्शन

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसर
श्रीप्रकाश सिंह, प्रोफेसरकुलपति, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, गढ़वाल उत्तराखंड
ग्राम स्वराज को सशक्त करती योगी सरकार
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक CM के पद से इस्तीफा देंगे या नहीं? सवाल पर सिद्धारमैया ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
कर्नाटक CM के पद से इस्तीफा देंगे या नहीं? सवाल पर सिद्धारमैया ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
'कोई फायदा नहीं, पंजाब की तरह भद्द पिटेगी', कर्नाटक में सियासी हलचल के बीच संजय निरुपम की कांग्रेस को चेतावनी
'पंजाब की तरह भद्द पिटेगी', कर्नाटक में सियासी हलचल के बीच संजय निरुपम की कांग्रेस को चेतावनी
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, ममता बनर्जी के करीबी विधायक दिलीप मंडल गिरफ्तार
बंगाल में शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, ममता बनर्जी के करीबी विधायक दिलीप मंडल गिरफ्तार
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 26 Worldwide: ‘राजा शिवाजी’ ने 26वें दिन भी दुनियाभर में मचाया तहलका, खूब छापे नोट, जानें 125 करोड़ से है कितनी दूर
‘राजा शिवाजी’ ने चौथे मंगलवार भी दुनियाभर में मचाया तहलका, जानें 125 करोड़ से है कितनी दूर
क्रिकेट
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
Watch: गिल के लिए मजे, अंपायर से किया Prank, क्वालीफायर में मस्ती के मूड में दिखे विराट कोहली
विश्व
Explained: 487 मर्दों के बाद गिनती छोड़ी, यूरिन पिलाया और पब्लिक टॉयलेट चटवाया... लेटिशिया के साथ हैवानियत की सस्ती सजा क्यों?
487 मर्दों के बाद गिनती छोड़ी, यूरिन पिलाया और पब्लिक टॉयलेट चटवाया! हैवानियत की सस्ती सजा क्यों
एग्रीकल्चर
Rose Plant Care: जल्दी सूख जाता है गुलाब का पौधा? इन ट्रिक्स के साथ सालों साल महकेगा आंगन
जल्दी सूख जाता है गुलाब का पौधा? इन ट्रिक्स के साथ सालों साल महकेगा आंगन
हेल्थ
Heatwave Health Risks: हीटवेव से ब्रेन और किडनी पर हो रहा असर, गर्मी के इन खतरनाक लक्षणों को कतई न करें इग्नोर
हीटवेव से ब्रेन और किडनी पर हो रहा असर, गर्मी के इन खतरनाक लक्षणों को कतई न करें इग्नोर
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget