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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा यह शख्स, हर महीने कमा रहा 60 हजार- CEO भी रह गए हैरान

Video: नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा यह शख्स, हर महीने कमा रहा 60 हजार- CEO भी रह गए हैरान

जिप इंडिया के फाउंडर और सीईओ आकाश गुप्ता एक दिन आम दिनों की तरह ऑटो में सफर कर रहे थे. सफर के दौरान उन्होंने ऑटो ड्राइवर से उसकी रोज की कमाई के बारे में पूछ लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 19 Jul 2026 07:42 AM (IST)
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आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ दफ्तर में बैठकर नौकरी करने से ही अच्छी कमाई होती है. लेकिन समय बदल चुका है. अगर इंसान मेहनत करने को तैयार हो, तो वह अपनी आजादी से काम करके भी नौकरी से ज्यादा पैसे कमा सकता है. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला और आंखें खोल देने वाला मामला सामने आया है. जिप इंडिया कंपनी के CEO आकाश गुप्ता ने जब एक आम ऑटो वाले से उसकी कमाई पूछी, तो वह दंग रह गए. यह ऑटो वाला पहले गुड़गांव की एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था, लेकिन आज वह ऑटो चलाकर उस नौकरी से दोगुने पैसे कमा रहा है. आकाश गुप्ता ने इस बातचीत का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

सुपरवाइजर की नौकरी छोड़ी और ऑटो से बदली किस्मत

जिप इंडिया के फाउंडर और सीईओ आकाश गुप्ता एक दिन आम दिनों की तरह ऑटो में सफर कर रहे थे. सफर के दौरान उन्होंने ऑटो ड्राइवर से उसकी रोज की कमाई के बारे में पूछ लिया. ड्राइवर ने जो जवाब दिया, उसने सबको चौंका दिया. ड्राइवर ने बताया कि वह हर दिन 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक कमा लेता है. इस हिसाब से उसकी महीने की कमाई लगभग 50,000 से 60,000 रुपये हो जाती है. ड्राइवर ने आगे बताया कि वह हमेशा से ऑटो नहीं चलाता था. इससे पहले वह गुड़गांव की एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था, जहां उसे हर महीने सिर्फ 25,000 रुपये मिलते थे. यानी अब वह अपनी पुरानी नौकरी के मुकाबले दोगुना कमा रहा है.

 
 
 
 
 
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8 घंटे की मेहनत और बच्चों की पढ़ाई का सपना

आकाश गुप्ता ने वीडियो में बताया कि यह ऑटो ड्राइवर दिन में करीब 8 घंटे काम करता है और अपने सारे खर्चे निकालने के बाद भी अच्छे खासे पैसे बचा लेता है. सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह ड्राइवर खुद ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, क्योंकि उसे बचपन में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले. लेकिन वह अपनी इस कमाई से अपने तीन बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिला रहा है ताकि उनका भविष्य संवर सके. आकाश गुप्ता ने इस कहानी को शेयर करते हुए लिखा कि यह बदलता हुआ भारत है, जहां अपनी मर्जी से काम करके लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और यह देश में काम के बदलते तरीके को दिखाता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दी अपनी राय

इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि इस ऑटो वाले की आर्थिक स्थिति आज के समय में दफ्तरों में काम करने वाले कई पढ़े-लिखे लोगों से भी ज्यादा बेहतर है. वहीं कुछ लोगों ने ड्राइवर की तारीफ करते हुए कहा कि खुद न पढ़ पाने के बाद भी अपने तीन बच्चों को पढ़ाने का उनका जज्बा सच में सलाम करने लायक है. कुछ और यूजर्स ने कमेंट किया कि यह वीडियो सिखाता है कि अगर आपके पास हुनर है, आप कड़ी मेहनत करने से नहीं डरते और समय के साथ खुद को बदल सकते हैं, तो आप किसी भी काम से एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Jul 2026 07:42 AM (IST)
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