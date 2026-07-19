नौकरी छोड़ ऑटो चलाने लगा यह शख्स, हर महीने कमा रहा 60 हजार- CEO भी रह गए हैरान

आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ दफ्तर में बैठकर नौकरी करने से ही अच्छी कमाई होती है. लेकिन समय बदल चुका है. अगर इंसान मेहनत करने को तैयार हो, तो वह अपनी आजादी से काम करके भी नौकरी से ज्यादा पैसे कमा सकता है. ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला और आंखें खोल देने वाला मामला सामने आया है. जिप इंडिया कंपनी के CEO आकाश गुप्ता ने जब एक आम ऑटो वाले से उसकी कमाई पूछी, तो वह दंग रह गए. यह ऑटो वाला पहले गुड़गांव की एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था, लेकिन आज वह ऑटो चलाकर उस नौकरी से दोगुने पैसे कमा रहा है. आकाश गुप्ता ने इस बातचीत का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

सुपरवाइजर की नौकरी छोड़ी और ऑटो से बदली किस्मत

जिप इंडिया के फाउंडर और सीईओ आकाश गुप्ता एक दिन आम दिनों की तरह ऑटो में सफर कर रहे थे. सफर के दौरान उन्होंने ऑटो ड्राइवर से उसकी रोज की कमाई के बारे में पूछ लिया. ड्राइवर ने जो जवाब दिया, उसने सबको चौंका दिया. ड्राइवर ने बताया कि वह हर दिन 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक कमा लेता है. इस हिसाब से उसकी महीने की कमाई लगभग 50,000 से 60,000 रुपये हो जाती है. ड्राइवर ने आगे बताया कि वह हमेशा से ऑटो नहीं चलाता था. इससे पहले वह गुड़गांव की एक कंपनी में सुपरवाइजर का काम करता था, जहां उसे हर महीने सिर्फ 25,000 रुपये मिलते थे. यानी अब वह अपनी पुरानी नौकरी के मुकाबले दोगुना कमा रहा है.

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8 घंटे की मेहनत और बच्चों की पढ़ाई का सपना

आकाश गुप्ता ने वीडियो में बताया कि यह ऑटो ड्राइवर दिन में करीब 8 घंटे काम करता है और अपने सारे खर्चे निकालने के बाद भी अच्छे खासे पैसे बचा लेता है. सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह ड्राइवर खुद ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है, क्योंकि उसे बचपन में आगे बढ़ने के मौके नहीं मिले. लेकिन वह अपनी इस कमाई से अपने तीन बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दिला रहा है ताकि उनका भविष्य संवर सके. आकाश गुप्ता ने इस कहानी को शेयर करते हुए लिखा कि यह बदलता हुआ भारत है, जहां अपनी मर्जी से काम करके लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और यह देश में काम के बदलते तरीके को दिखाता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दी अपनी राय

इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि इस ऑटो वाले की आर्थिक स्थिति आज के समय में दफ्तरों में काम करने वाले कई पढ़े-लिखे लोगों से भी ज्यादा बेहतर है. वहीं कुछ लोगों ने ड्राइवर की तारीफ करते हुए कहा कि खुद न पढ़ पाने के बाद भी अपने तीन बच्चों को पढ़ाने का उनका जज्बा सच में सलाम करने लायक है. कुछ और यूजर्स ने कमेंट किया कि यह वीडियो सिखाता है कि अगर आपके पास हुनर है, आप कड़ी मेहनत करने से नहीं डरते और समय के साथ खुद को बदल सकते हैं, तो आप किसी भी काम से एक शानदार जिंदगी जी सकते हैं.

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