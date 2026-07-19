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Ramayana Trailer Launch: राम लक्ष्मण और सीता से लेकर शूर्पणखा तक, रामायण ट्रेलर लांच इवेंट में पहुंचे सितारे, देखें शानदार तस्वीरें
Ramayana Trailer Launch Event: अपकमिंग फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज हो गया है. बीती रात ट्रेलर लांच इवेंट में फिल्म के कई सितारो ने शिरकत की. उनकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
नितेश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया, जहां फिल्म की स्टारकास्ट ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. राम, लक्ष्मण, सीता से लेकर शूर्पणखा का किरदार निभाने वाले कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए. आइए देखते हैं ट्रेलर लॉन्च इवेंट की कुछ बेहतरीन तस्वीरें.
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Published at : 19 Jul 2026 08:21 AM (IST)
Tags :Ranbir Kapoor :Ramayana Sai Pallavi
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