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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडRamayana Trailer Launch: राम लक्ष्मण और सीता से लेकर शूर्पणखा तक, रामायण ट्रेलर लांच इवेंट में पहुंचे सितारे, देखें शानदार तस्वीरें

Ramayana Trailer Launch: राम लक्ष्मण और सीता से लेकर शूर्पणखा तक, रामायण ट्रेलर लांच इवेंट में पहुंचे सितारे, देखें शानदार तस्वीरें

Ramayana Trailer Launch Event: अपकमिंग फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज हो गया है. बीती रात ट्रेलर लांच इवेंट में फिल्म के कई सितारो ने शिरकत की. उनकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 19 Jul 2026 08:21 AM (IST)
Ramayana Trailer Launch Event: अपकमिंग फिल्म रामायण का ट्रेलर रिलीज हो गया है. बीती रात ट्रेलर लांच इवेंट में फिल्म के कई सितारो ने शिरकत की. उनकी फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

नितेश तिवारी की मचअवेटेड फिल्म 'रामायण' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया, जहां फिल्म की स्टारकास्ट ने अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए. राम, लक्ष्मण, सीता से लेकर शूर्पणखा का किरदार निभाने वाले कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए. आइए देखते हैं ट्रेलर लॉन्च इवेंट की कुछ बेहतरीन तस्वीरें.

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रणबीर कपूर फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में वह ब्लैक कोट-पैंट पहनकर बेहद डैशिंग अंदाज में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए और उनकी सादगी के साथ-साथ स्टाइलिश लुक ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
रणबीर कपूर फिल्म 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. ट्रेलर लॉन्च इवेंट में वह ब्लैक कोट-पैंट पहनकर बेहद डैशिंग अंदाज में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए और उनकी सादगी के साथ-साथ स्टाइलिश लुक ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
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फिल्म 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभा रहीं साई पल्लवी भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आईं. उन्होंने गोल्डन और मैरून कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी थी, जिसे मिनिमल मेकअप और कर्ली हेयर के साथ स्टाइल किया. उनका सिंपल और एलिगेंट लुक फैंस को खूब पसंद आया.
फिल्म 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभा रहीं साई पल्लवी भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में बेहद खूबसूरत अंदाज में नजर आईं. उन्होंने गोल्डन और मैरून कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी थी, जिसे मिनिमल मेकअप और कर्ली हेयर के साथ स्टाइल किया. उनका सिंपल और एलिगेंट लुक फैंस को खूब पसंद आया.
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फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए. इस दौरान वो ब्लेजर और पैंट में बेहद हैंडसम नजर आए. उन्होंने पैपराजी के लिए मुस्कुराते हुए पोज दिए.
फिल्म 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे रवि दुबे भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए. इस दौरान वो ब्लेजर और पैंट में बेहद हैंडसम नजर आए. उन्होंने पैपराजी के लिए मुस्कुराते हुए पोज दिए.
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फिल्म 'रामायण' में शूर्पणखा का किरदार निभा रहीं रकुल प्रीत सिंह भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुईं. इस दौरान वो येलो कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उन्होंने अपने लुक को मिनिमल मेकअप, खुले बाल और एलिगेंट जूलरी के साथ पूरा किया.
फिल्म 'रामायण' में शूर्पणखा का किरदार निभा रहीं रकुल प्रीत सिंह भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुईं. इस दौरान वो येलो कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आईं. उन्होंने अपने लुक को मिनिमल मेकअप, खुले बाल और एलिगेंट जूलरी के साथ पूरा किया.
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फिल्म 'रामायण' में विभीषण का किरदार निभा रहे विवेक ओबेरॉय भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे. इस दौरान वो ऑल-व्हाइट लुक में नजर आए. उनका क्लासी और दमदार अंदाज फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचता दिखा.
फिल्म 'रामायण' में विभीषण का किरदार निभा रहे विवेक ओबेरॉय भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में स्टाइलिश अंदाज में पहुंचे. इस दौरान वो ऑल-व्हाइट लुक में नजर आए. उनका क्लासी और दमदार अंदाज फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचता दिखा.
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ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्ममेकर करण जौहर ने भी शिरकत की. इस दौरान वो ऑल-व्हाइट लुक में नजर आए. उन्होंने पैप्स को पोज भी दिए.
ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्ममेकर करण जौहर ने भी शिरकत की. इस दौरान वो ऑल-व्हाइट लुक में नजर आए. उन्होंने पैप्स को पोज भी दिए.
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फिल्म 'रामायण' के निर्देशक नितेश तिवारी भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान वो ब्राउन ब्लेजर और पैंट में नजर आए. उन्होंने भी पैपराजी को मुस्कुराते हुए पोज दिए.
फिल्म 'रामायण' के निर्देशक नितेश तिवारी भी ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान वो ब्राउन ब्लेजर और पैंट में नजर आए. उन्होंने भी पैपराजी को मुस्कुराते हुए पोज दिए.
Published at : 19 Jul 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor :Ramayana Sai Pallavi

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