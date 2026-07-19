बीती रात 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का ऐलान किया गया, जिसमें 'आर्टिकल 370' को बेस्ट फीचर फिल्म का अवॉर्ड मिला. वहीं, फिल्म में दमदार अभिनय के लिए एक्ट्रेस यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड दिया गया. इस अचीवमेंट के बाद यामी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि ये सपना उन्होंने सालों से अपने दिल में संजोकर रखा था.

नेशनल अवॉर्ड मिलने पर इमोशनल हुईं यामी गौतम

नेशनल अवॉर्ड मिलने के बाद यामी गौतम ने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है. अपनी पोस्ट में यामी ने लिखा, 'हर सफर में एक ऐसा पल आता है, जो आपको याद दिलाता है कि आपने कभी हार क्यों नहीं मानी. आज मेरे लिए वही पल है. 'आर्टिकल 370' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिलना मेरे जीवन का ऐसा सम्मान है, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगी.'

उन्होंने आगे लिखा, 'पिछले 14 सालों से मैंने सिर्फ अपने काम के प्रति ईमानदार रहने की कोशिश की है और हमेशा चाहा कि मेरी परफॉर्मेंस खुद मेरी पहचान बने. ये सपना मैंने सालों से अपने दिल में संजोकर रखा था और आज इसे बेहद आभार के साथ स्वीकार कर रही हूं.'

यामी ने आगे कहा, ''आर्टिकल 370' मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी, जिस पर मुझे पूरा भरोसा था. ये हमारी होम प्रोडक्शन फिल्म भी थी, इसलिए ये सम्मान मेरे लिए और भी ज्यादा इमोशनल और खास बन गया है.'

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Every journey has a moment that reminds you why you never gave up. Today is that moment for me.

Receiving the National Award for Article 370 is an honour I will cherish for the rest of my life.



For fourteen years, I have simply tried to stay true to my craft, work with honesty… — Yami Gautam Dhar (@yamigautam) July 18, 2026

यामी गौतम ने अपने पोस्ट के आखिरी में लिखा, 'इस अविश्वसनीय सम्मान के लिए मैं नेशनल अवॉर्ड की माननीय जूरी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं. साथ ही हमारे निर्देशक, पूरी शानदार कास्ट और उन सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, जिन्होंने 'आर्टिकल 370' को इतना प्यार और विश्वास दिया.'

यामी गौतम ने आगे लिखा, 'मेरे परिवार, मेरी टीम, मेरे शुभचिंतकों और उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने मेरे हर अच्छे और बुरे दौर में मुझ पर भरोसा बनाए रखा. आपके विश्वास ने मुझे आगे बढ़ते रहने की ताकत दी, तब भी जब मंजिल बहुत दूर नजर आती थी. ये अवॉर्ड किसी सपने का अंत नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत है.'

'आर्टिकल 370' के बारे में

फिल्म 'आर्टिकल 370' की बात करें तो इसका निर्देशन आदित्य सुहास जंभाले ने किया है. फिल्म की कहानी आदित्य धर, मोनल ठाकर, अर्जुन धवन और आदित्य सुहास जंभाले ने मिलकर लिखी है. इसके निर्माता ज्योति देशपांडे, आदित्य धर और लोकेश धर हैं. फिल्म में यामी गौतम और लीड रोल में हैं. ये फिल्म साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की घटना पर बेस्ड है.

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