'द ओडिसी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, 2 दिनों में की छप्परफाड़ कमाई, जानें कलेक्शन

The Odyssey Day 2 Box Office Collection: 'द ओडिसी' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, 2 दिनों में की छप्परफाड़ कमाई, जानें कलेक्शन
The Odyssey Day 2 Box Office Collection: शुक्रवार के बाद शनिवार को भी 'द ओडिसी' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर तबाही मचाई है. आइए जानते हैं कि दो दिनों में ये फिल्म कितने करोड़ रुपये कमा चुकी है?
The Odyssey Day 2 Box Office Collection: क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' ने आते ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. पहले दिन इस मूवी ने भारत में जमकर गर्दा उड़ाया था. जबकि दूसरे दिन भी इसका भौकाल देखने को मिला. ताबड़तोड़ कमाई करते हुए पहले दिन की तरह ही इसने दूसरे दिन भी बॉक्स ऑफिस पर एक तरफा राज किया है. आइए जानते हैं कि 2 दिनों में आखिर द ओडिसी भारत में कितने करोड़ रुपये बटोर चुकी है?
शनिवार को 'द ओडिसी' ने उड़ाया गर्दा
भारतीय सनेमाघरों में इन दिनों अजय देवगन की फिल्म धमाल 4, अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल और आलिया भट्ट की फिल्म अल्फा भी हैं, हालांकि बड़े स्टार्स की फिल्मों के बावजूद ये हॉलीवुड फिल्म एकछत्र राज करती हुई नजर आ रही है. ये बॉक्स ऑफिस पर तेजी से आगे बढ़ रही है.
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17 जुलाई को रिलीज हुई 'द ओडिसी’ ने सिनेमाघरों में शुक्रवार को बड़ा धमाका किया था. जबकि शनिवार को फिल्म ने शुक्रवार से भी ज्यादा कमाई कर डाली. सैकनिल्क के अर्ली ट्रेंड के मुताबिक शनिवार को अपनी रिलीज के दूसरे दिन इस हॉलीवुड फिल्म की भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल 22 करोड़ रुपये की कमाई हुई है. इस दौरान इसकी ऑक्यूपेंसी 53.4 परसेंट दर्ज की गई.
2 दिनों में पहुंची 40 करोड़ के करीब
द ओडिसी ने जबरदस्त ओपनिंग लेते हुए हर किसी को हैरान कर दिया था. भारत में फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक ही शुरुआत की थी. सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक फिल्म की पहले दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कमाई 17.40 करोड़ रुपये दर्ज की गई थी. वहीं दूसरे दिन के 22 करोड़ रुपये के कलेक्शन के बाद ये फिल्म दो दिनों में टोटल 39.40 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर चुकी है.
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क्या संडे को पार होगा 70 करोड़ का आंकड़ा?
द ओडिसी को लेकर अच्छा खासा बज नजर आ रहा है. फिल्म ने शुरुआती दो दिनों के आंकड़ों से ये साबित भी कर दिया है. फिल्म के लिए संडे को अपने तीसरे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई करने का मौका होगा. देखना होगा कि क्या संडे को ये फिल्म 30 करोड़ से ज्यादा कमाई करके कुल कमाई को 70 करोड़ तक पहुंचा पाती है या नहीं? वैसे आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया था कि शुरुआती तीन दिनों में ये 65 से 70 करोड़ रुपये तक कमा सकती है.