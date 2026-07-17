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करोड़ों की बिग फैट वेडिंग छोड़, इन सेलेब्स ने कोर्ट मैरिज कर सबको किया हैरान
बॉलीवुड में कई सितारों ऐसे हैं जिन्होंने ग्रैंड वेडिंग और करोड़ों के तामझाम को छोड़ सादगी से कोर्ट मैरिज की. इन सेलेब्स ने प्राइवेट तरीके से शादी रचाकर हर किसी को हैरान कर दिया.
बॉलीवुड में जहां शाही शादियों और करोड़ों के वेडिंग सेलिब्रेशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है, वहीं कुछ सितारों ने सादगी को अपनी पहली पसंद बनाया. इन सेलेब्स ने बिग फैट वेडिंग का रास्ता छोड़ कोर्ट मैरिज कर अपने रिश्ते की नई शुरुआत की.
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Published at : 17 Jul 2026 05:43 PM (IST)
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